Dailes teātris uzņems Eiropas teātra virzienrādītājus - simtiem profesonāļu pulcēs “STAGES” forums un ETC konference
Sekmīgi veicinot Latvijas skatuves mākslas atpazīstamību un jaunas sadarbības Eiropas mērogā, laikā no 5. līdz 9. novembrim Dailes teātrī norisināsies divi nozīmīgi reģiona notikumi – “STAGES” forums un Eiropas Teātru apvienības (European Theatre Convention, ETC) starptautiskā teātra konference. Piecu dienu garumā vietējiem un ārvalstu profesionāļiem būs iespēja apmeklēt diskusijas, lekcijas un piedalīties darba grupās, kā arī sadarbībā ar Latvijas teātra izrāžu SKATI redzēt vairāk nekā 20 žanriski un tematiski daudzveidīgas Latvijas teātra un dejas izrādes.
Par konferences vadmotīvu izvēlēts sauklis “Skatuve patiesībai. Kurai patiesībai?” (Stage For Truth. Which Truth?), akcentējot hibrīdkara un pēcpatiesības realitāti, ar kuru saskaras kultūras nozare kā Latvijā, tā arī Eiropā un citviet. Konference notiks laikā, kad globālo politiku raksturo kari un konflikti, bet nacionālajā līmenī tiek ierosināti kultūras budžeta samazinājumi, lai palielinātu aizsardzības izdevumus. Tādi termini kā "nacionālisms" un "pienākums" ir atkal nonākuši publiskajā telpā, savukārt demagoģiski līderi noraida iekļaušanas un vienlīdzības plānus kā "šķeļošus" un "politiskus".
Forums un konference pulcēs Eiropas teātra mākslinieciskos līderus, kultūrpolitikas veidotājus, drošības ekspertus un domātājus. Dalība forumā un konferencē ir bez maksas, un tā ir paredzēta skatuves mākslas profesionāļiem un pētniekiem. Programmu veidos paneļdiskusijas un darba grupu sesijas par teātru stratēģisko darbību, repertuāra veidošanu un institucionālo noturību. Konference turpinās mākslinieciskajai brīvībai un autonomijai veltīto “Resistance Now” kustību un manifestu, kas tika pieņemts 2025. gada pavasarī.
Konferencē piedalīsies Viesturs Kairišs, Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs, Tomass Pildegovičs, ārlietu ministres padomnieks drošības un sabiedrības noturētspējas jautājumos, Milo Rau, Vīnes teātra festivāla (Wiener Festwochen) mākslinieciskais vadītājs, Hosē Manuels Fernandess Arojo (José Manuel Fernández-Arroyo), “Radošās Eiropas” direktora vietnieks, Kultūras ministre Agnese Lāce, sociologs Paskāls Gīlens (Pascal Gielen), Santa Remere, starptautiskā jaunā teātra festivāla “Homo Novus” mākslinieciskā vadītāja, Sandžejs Seti (Sanjay Sethi), jurists un “Mākslinieciskās brīvības” (Artistic Freedom) iniciatīvas valdes loceklis, Lota Lekvalla (Lotta Lekvall), Gēteborgas teātra direktore un mākslinieciskā vadītāja, Data Tavadze, režisors un aktieris, Lukašs Tvarkovskis (Łukasz Twarkowski), režisors, un daudzi citi. Diskusiju sēriju 7. novembrī moderēs Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” žurnāliste Olga Dragiļeva.
2022. gadā Dailes teātris kļuva par pilntiesīgu Eiropas Teātra apvienības biedru. Apvienība pārstāv 75 teātrus no 33 valstīm. Esošo dalībnieku skaitā ir daudzi Eiropas vadošie teātri, piemēram, Vācu teātris Berlīnē, Grācas Nacionālais teātris, Vīnes “Volkstheater” un citi. Apvienība dibināta 1988. gadā un ir lielākais valstisko teātru tīkls Eiropā. Organizācijas programmas un stipendijas nodrošina kontaktu apmaiņu, profesionālo attīstību un māksliniecisko sadarbību tās dalībnieku starpā. Tās mērķis ir izcelt teātri kā 21. gadsimta Eiropas mākslas pasaules stūrakmeni, un tā darbojas ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Gaidot “STAGES” forumu un ETC starptautisko teātra konferenci Rīgā, Dailes teātra direktors Juris Žagars pauž: “ETC Starptautiskās teātra konferences un “STAGES” foruma norise Rīgā ir ļoti nozīmīga. Latvija atrodas vēstures un ģeogrāfijas krustcelēs, kur patiesības, brīvības un identitātes jautājumi nav abstrakti – tie tiek piedzīvoti katru dienu. Mums ir gods uzņemt mūsu Eiropas kolēģus Dailes teātrī, lai dalītos, diskutētu un kopā radītu, veidojot Eiropas teātra nākotni.”
Eiropas Teātra konvencijas izpilddirektore Heidija Vailija (Heidi Wiley): “Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kad politiskie notikumi risinās ar teatrālu spēku un pati patiesība bieži tiek izrādīta, nevis apspriesta. Tomēr teātris neatkāpjas no šīs realitātes, bet gan apliecina savu vietu sabiedriskās dzīves centrā. Tādi pasākumi kā “STAGES” forums un ETC konference ir aicinājums uz drosmi un teātriem atgūt savu lomu kā vietām, kur var līdzās pastāvēt empātija un dzīves sarežģītība. Teātri ir vietas, kur joprojām var tikt iestudēta Eiropas kopīgā nākotne un kur mēs varam iedvesmot jauno Eiropas teātra veidotāju paaudzi rīkoties atbildīgi pret mūsu planētu un mūsu kopienām.”
Klaudija Belšiora (Claudia Belchior), ETC prezidente: “Šī konference turpina ETC ilgstošo misiju stiprināt demokrātisku, ilgtspējīgu un mākslinieciski brīvu Eiropas teātri. Rīgā mēs vēlreiz apliecināsim, ka mākslai piemīt spēks vienot, iedvesmot izturību, virzīt radošus risinājumus ilgtspējai un saglabāt telpu patiesībai – pat tad, kad pati patiesība tiek apdraudēta.”
Savukārt no 5. līdz 6. novembrim Rīgā norisināsies Eiropas skatuves mākslas ilgtspējai un zaļā kursa praksēm veltītā “STAGES” projekta noslēdzošais forums. Tas māksliniekus, pētniekus, teātrus un kultūrpolitikas veidotājus pulcēs uz izrādēm, skatēm, semināriem un diskusijām, kurās tiks pētīts, kā ilgtspējība var ietekmēt teātra veidošanu.
“STAGES” (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift) ir teātra prakses laboratorija, kas orientēta uz kultūras sektora mijiedarbību ar ilgtspējas koncepciju. 14 ietekmīgas teātra organizācijas, tostarp ETC, partneri no Āzijas un pētnieki, ir apvienojušies ar režisori Keitiju Mičelu (Katie Mitchell) un horeogrāfu Žeromu Belu (Jérôme Bel) – diviem novērtētiem Eiropas māksliniekiem, kas ir pazīstami ar ilgtspējas prakses attīstīšanu savos darbos –, lai pārbaudītu radikālus risinājumus lielākajām klimata krīzes radītajām problēmām. Latviju šajā aliansē pārstāv Rīgas Tehniskā Universitāte – Dailes teātra partneris “STAGES” foruma rīkošanā. Forumu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība, un tas ir daļa no projekta “Ilgtspējīga teātra alianse zaļai vides maiņai” (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift).
Forumā piedalīsies Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes rektors, Madara Merle, Latvijas Dabas fonda interešu aizstāvības koordinatore, Germans Ermičs, dizainers un “Studio Germans Ermičs” dibinātājs, Matīss Kaža, kino un teātra režisors, scenārists, producents un “Trickster Pictures” dibinātājs, Jānis Brizga, “Zaļā brīvība” valdes loceklis, Andrea Detoni (Andrea De Toni), Milānas Politehniskās universitātes asistējošā profesore, un daudzi citi.
Profesors un RTU rektors Tālis Juhna dalās: “Noslēdzošais “STAGES” projekta forums Rīgā atspoguļo mūsu kopīgo apņemšanos starpdisciplināru inovāciju jomā. Sadarbība starp zinātni, mākslu un tehnoloģijām ir vitāli svarīga, lai veicinātu reālas pārmaiņas, un šis pasākums iemieso koprades garu, kāds ir nepieciešams, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni.”
Vēršot uzmanību uz to, ka abi pasākumi notiks aptuveni 250 kilometru attālumā no agresorvalsts Krievijas robežas, Dailes teātris vēlas apliecināt Latvijas teātra līdzdalību un potenciālu Eiropas mērogā un vēl plašāk. “STAGES” forums un Eiropas Teātru apvienības starptautiskā teātra konference pulcēs aptuveni 250 vietējo un ārvalstu teātra profesionāļu. Eiropas Teātru apvienības konferences programma pieejama šeit.