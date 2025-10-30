Tukuma novada jaunieši saņem pašvaldības stipendijas studijām augstskolā
Pieci izcili Tukuma novada jaunieši šoruden saņēmuši pašvaldības stipendiju par centību, neatlaidību un vēlmi ieguldīt savā nākotnē, apliecinot, ka zināšanas ir labākais ieguldījums rītdienā. Šī atbalsta programma motivē jauniešus ar zinātkāri un mērķtiecību īstenot savus sapņus un attīstīt savas prasmes dažādās studiju jomās.
Stipendiju saņēmēji 2025. gadā:
Alise Dubrovska – studē Latvijas Universitātē, programmā Optometrija. Alisei padodas matemātika, un viņu vienmēr ir saistījusi medicīna – tehniski un praktiski interesantā nozīmē.
Sanija Hohfelde – studē Rīgas Tehniskajā universitātē, programmā Materiālu tehnoloģija un dizains. Sanijai tuvs ir radošais darbs, estētika un harmonija – viņu aizrauj skaistu lietu radīšana un formas meklējumi ikdienas vidē.
Katrīna Dišlere – studē Latvijas Kultūras akadēmijā, programmā Kultūras socioloģija un menedžments. Katrīnai ir interese par kultūras dzīvi, cilvēkiem un sabiedrības notikumiem – viņa vēlas veidot nozīmīgus pasākumus, kas iedvesmo un vieno.
Henriks Gustavs Jurēvics – studē Rīgas Tehniskajā universitātē, programmā Finanšu inženierija. Interese par skaitļiem, datiem un to lomu lēmumu pieņemšanā motivējusi Henriku padziļināti izprast datu analītiku, riska vadību un finanšu tirgus.
Ralfs Lorencs – studē Amsterdam Tech (Nīderlande), programmā Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās inženierija. Ralfu aizrauj mākslīgais intelekts un jaunākās tehnoloģijas, ko viņš uzskata par nākotnes attīstības virzītājspēku.
Stipendija tiek piešķirta uz vienu studiju gadu, tās apmērs – 1500 EUR jeb 150 EUR mēnesī (10 mēneši) vienam stipendiātam.