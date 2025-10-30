Jūrmalā iedzīvotāju uzmanību piesaista aizdomīgs jaunietis; iesaistās policija
Šā gada 26. oktobrī ap pulksten 12.30 likumsargi Jūrmalā saņēma izsaukumu no iedzīvotājiem par to, ka sabiedriskajā autobusā pārvietojas jaunietis reibuma stāvoklī, kuram no kabatas izkritis ierocim līdzīgs priekšmets, informē policijā.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa reaģēšanas nodaļas darbinieki, sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldības policiju, apturēja autobusu un aizturēja 2007. gadā dzimušu jaunieti.
Personas pārbaudes laikā atrasti teju seši grami izžāvētas marihuānas, vēl nenoskaidrotas izcelsmes tabletes un deviņas košļājamās gumijas. Minētajām vielām noteikta ekspertīze. Tāpat pie jaunieša atrasts gāzes ierocis, kas tika izņemts.
Veicot kratīšanu jaunieša dzīvesvietā, atrasti aptuveni 20 grami marihuānas. Līdz šim jaunietis nebija nonācis policijas redzeslokā.
Par notikušo ir uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi, viens par narkotisko vielu lietošanu, otrs par nereģistrētu gāzes ieroci.
Tā pat ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu glabāšanu bez nolūka tās realizēt. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.