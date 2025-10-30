Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam uz autoceļa Rīga-Ventspils.
112
Šodien 11:26
Valsts policija meklē aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam uz autoceļa Rīga-Ventspils
Šā gada 26. oktobrī ap pulksten 19.20 uz autoceļa A10 (Rīga-Ventspils) 13. km, braucot virzienā no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš) puses uz autoceļu P133 pusi transportlīdzeklis “Toyota Corolla” sadūrās ar motociklu “Honda”.
Ceļu satiksmes negadījumā motocikla vadītājs un motocikla pasažiere guva miesas bojājumus.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67219817, 27268735 vai 112.