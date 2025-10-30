Daugavpilī vīrietis izveidojis nelikumīgu pieslēgumu elektrotīkliem, lai izvairītos no maksas par elektrību
Šī gada 27. oktobrī kriminālvajāšanas uzsākšanai Dienvidlatgales prokuratūrai nodots kriminālprocess par nelikumīga pieslēguma izveidi pie elektrotīkliem, ar mērķi nodrošināt patvaļīgu elektroenerģijas patēriņu bez uzskaites un bez tiesiska pamata.
Šī gada 25. martā AS “Sadales tīkls”, veicot apsekošanas darbus kādā privātīpašumā Daugavpilī, konstatēja nelikumīgu pieslēgumu pie elektrotīkliem. Valsts policijā saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 182. panta pirmās daļas un par aizdomās turēto atzīts kāds 1952. gadā dzimis vīrietis.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļā tika uzsākts kriminālprocess, pamatojoties uz noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 182. panta pirmajā daļā, proti, par patvaļīgu elektroenerģijas patēriņu bez uzskaites un bez tiesiska pamata.
Turpmākai izmeklēšanai kriminālprocess tika pārsūtīts Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļai.
Izmeklēšanas laikā tika veiktas vairākas procesuālās darbības, tostarp kratīšana, liecinieku pratināšana un citas.
Par aizdomās turēto atzīta viena persona – 1952. gadā dzimis vīrietis. Persona iepriekš nav bijusi policijas redzeslokā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka precīzi nenoskaidrotā laika posmā līdz šī gada 25. martam iepriekš minētā persona izveidojusi nelikumīgu pieslēgumu elektrotīkliem, ar mērķi patvaļīgi patērēt elektroenerģiju bez uzskaites un bez tiesiska pamata privātīpašumā Daugavpilī.
Realizējot šo noziedzīgo nodarījumu, nolūkā izvairīties no samaksas par faktiski patērēto elektroenerģiju, šī persona organizēja nelikumīga trīs fāžu elektroenerģijas pieslēguma izveidi, izmantojot 3x10 mm² kabeli bez elektroenerģijas patēriņa uzskaites.
Tajā pašā laikā, realizējot šo noziedzīgo nodarījumu, tika nodarīts mantisks kaitējums elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls”, bojājot uzņēmumam piederošo kabeli.
Uzņēmumam radīti arī materiālie zaudējumi vairāk nekā 10 000 eiro apmērā par nelikumīgi un bez uzskaites patērēto elektroenerģiju.
2025. gada 27. oktobrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļa pieņēma lēmumu kriminālprocesu nodot kriminālvajāšanas uzsākšanai Dienvidlatgales prokuratūrai, lūdzot uzsākt kriminālvajāšanu pret vienu fizisku personu saskaņā ar Krimināllikuma 182. panta pirmo daļu. Par šo pārkāpumu paredzēts sods – īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.