Bāriņu ielas posmā ierīko sabiedriskā transporta joslu
Trešdien, 29. oktobrī, Bāriņu ielas posmā no Hermaņa ielas līdz Uzvaras bulvārim, virzienā uz pilsētas centru, norit darbs pie sabiedriskā transporta joslas ierīkošanas. Satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas saistībā ar neregulējamu gājēju pāreju ierīkošanu pār Bāriņu ielu, pie krustojuma ar Uzvaras bulvāri.
Sabiedriskā transporta josla tiek ierīkota esošās ceļa zīmes Nr.301 “Iebraukt aizliegts” darbības joslā. Darbi paredz ceļa zīmju nomaiņu un atbilstoša ceļa horizontālā apzīmējuma ieklāšanu. Pēc sabiedriskā transporta joslas ieviešanas, brauktuve pirms paredzētās gājēju pārejas (pirms Uzvaras bulvāra) tiks sašaurināta līdz vienas braukšanas joslas platumam, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku brauktuves šķērsošanas attālumu gājējiem un velosipēdistiem, kā arī pēc iespējas labāk nodrošinātu to redzamību pirms gājēju pārejas.
Pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.
Iepriekš jau ziņots, ka Ārtelpas un mobilitātes departaments ir sācis darbu pie trīs jaunu gājēju pāreju izbūves vietās ar intensīvu autotransporta un gājēju plūsmu - Brīvības bulvārī, Bāriņu ielā un 13. janvāra ielā. Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma tehniskā specifika un sabiedriskā transporta prioritātes sistēma neļauj ātri ieviest luksoforu risinājumu, tādēļ tiek ierīkota neregulējama gājēju pāreja ar papildu apgaismojumu. Šobrīd turpinās darbi arī pie gājēju pāreju ierīkošanas gan Brīvības bulvārī, gan 13. janvāra ielā. Plānots, ka visās minētajās vietās darbus varētu pabeigt līdz 11. novembrim.