Miris režisors un aktieris Haralds Ulmanis
2025. gada 27. oktobrī mūžībā devies režisors un aktieris Haralds Ulmanis (1947-2025), liecina vietnē Kroders.lv publicētā informācija.
Haralds Ulmanis dzimis 1947. gada 30. jūlijā. 1966. gadā sācis studijas Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē, Pētera Pētersona vadītajā Dailes teātra ceturtajā studijā, kurā mācījās arī Marīna Janaus, Nauris Klētnieks, Pēteris Liepiņš, Lilita Ozoliņa, Kaspars Pūce, Aivars Siliņš u.c.
Nozīmīga Haralda Ulmaņa radošās biogrāfijas daļa saistīta ar Liepājas teātri, kur viņš strādāja kā aktieris, režisors un teātra aktieru studijas pedagogs no 1974. gada līdz 1990. gadam. Šajā laikā viņš atveidojis lomas 45 uzvedumos, tai skaitā Rūdi R. Blaumaņa “Skroderdienās Silmačos”, Ešliju M. Mičelas “Vējiem līdzi”, kopā ar Ievu Mūrnieci veidojis dzejas vakarus. 1983. gadā iestudējis Nila Saimona “Basām kājām parkā”, 1985. gadā – H.Gulbja “Oliveru”, 1989. gadā veidojis vērienīgu muzikālu uzvedumu “Par brīvu Latviju!”, kam pamatā bija Kārļa Skalbes “Mazās piezīmes”. Uzvedumā piedalījās gandrīz viss teātra aktieru ansamblis un Liepājas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
Bijis Latvijas Teātra darbinieku savienības biedrs kopš 1975. gada.