Cilvēkiem Latvijā ar vienu algu vairs nepietiek. Kas vēl ir nepieciešams darbiniekiem?
Pētījums, ko pēc platformas "Workis" pasūtījuma veikusi pētījumu kompānija "Dentsu", parādīja, ka darbiniekiem ar vienu atalgojumu vairs nepietiek, lai nodrošinātu apmierinātību vai lojalitāti.
"Mūsdienu darbinieks sagaida vairāk nekā tikai algu," stāsta "Workis" pārstāvji. "Cilvēki vēlas strādāt vidē, kur viņus novērtē, kur viņu darbs ir jēgpilns un kur līdzās ir kolēģi, uz kuriem var paļauties. Tieši piederības sajūta un darba jēga rada patiesu iesaisti."
Saskaņā ar pētījuma datiem vadības atzinība un draudzīgas, cieņpilnas attiecības ar kolēģiem ir vieni no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē darba izvēli un apmierinātību ar to. Tas liecina, ka ar materiālajiem labumiem vairs nepietiek -- cilvēkiem ir svarīgi, kā viņus novērtē un atbalsta ikdienas darba vidē.
Ievērības cienīgi ir tas, ka faktori, kas agrāk tika uzskatīti par konkurences priekšrocību - piemēram, elastīgs darba grafiks, laba reputācija vai darba vietas tuvums mājām, - tagad tiek uztverti kā pašsaprotama darba piedāvājuma sastāvdaļa, nevis priekšrocība.
Tas nozīmē, ka darba devēji vairs nevar izcelties tikai ar iespēju strādāt attālināti vai ar mūsdienīgu biroju - arvien lielāku nozīmi iegūst emocionālie un cilvēciskie aspekti.
Pētījums uzsver acīmredzamas pārmaiņas darbinieku uztverē: cilvēki arvien vairāk tiecas pēc īstas cilvēciskas saiknes darbā. Godīga samaksa, skaidra struktūra un prēmijas joprojām ir svarīgas, taču tās vairs nav noteicošās. Patiesu iesaisti nodrošina uzņēmuma kultūra, vadības stils un piederības sajūta.