Darba devēji Latvijā joprojām atņem ceturtdaļai strādājošo vienu svarīgu lietu
Ja tu jebkad ar skaudību esi noskatījies uz kolēģi, kurš ar lepni paceltu galvu dodas pie ārsta, sakot: "Man ir darba apdrošināšana", - zini, tu neesi viens.
Kā izrādās, katrs ceturtais strādājošais Latvijā joprojām ārstējas par savu naudu, jo darba devējs vienkārši nenodrošina veselības apdrošināšanu. Visbiežāk tie ir jaunieši, pensionāri un cilvēki ar pieticīgiem ienākumiem, kuri godīgi strādā.
Kas palikuši bez "burvju kartiņas" no darba devēja
Apdrošināšanas sabiedrības "Balcia" pētījums parādīja, ka medicīnisko apdrošināšanu saņem tikai 60% strādājošo, 26% par to nevar pat sapņot, bet 14% atzina, ka vispār nestrādā algotu darbu.
Interesants fakts - sievietes ir apdrošinātas retāk nekā vīrieši: 56% pret 66%. Visvairāk bez apdrošināšanas ir jaunieši līdz 30 gadiem, Zemgales iedzīvotāji, seniori un tie, kuri pelna līdz 700 eiro mēnesī. Citiem vārdiem sakot, tieši tie, kam tā visvairāk vajadzīga.
Kāpēc uzņēmumi nesteidzas apdrošināt darbiniekus
"Medicīniskā apdrošināšana ir lielisks bonuss, taču ne visi to var atļauties," atzīst "Balcia" viceprezidents Reinis Bērzkalns. Mazie uzņēmumi un jaunuzņēmumi bieži paliek aiz borta: apdrošinātāji nesteidzas viņiem piedāvāt atlaides, jo mazs kolektīvs nozīmē mazu apjomu, bet lielu risku.
Rezultātā mazā uzņēmuma vadītājam jāizvēlas starp "nodrošināt apdrošināšanu" un "izmaksāt algas" - un biežāk uzvar otrais variants.
Kā alternatīva - nelaimes gadījumu apdrošināšana
"Ja nav iespējas apmaksāt veselības apdrošināšanu, vienmēr var vismaz parūpēties par drošību," saka Bērzkalns. "Balcia" piedāvā nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas sedz traumas, smagas saslimšanas, pagaidu darba nespēju un pat zaudējumus trešajām personām.
Turklāt tā šobrīd maksā vien 20-40 eiro gadā par vienu darbinieku - tātad lētāk nekā labs manikīrs vai gājiens uz kafejnīcu.
Cilvēki vēlas rūpes, nevis formalitātes
Nav pārsteigums, ka 89% Latvijas iedzīvotāju aptaujā atzina - viņi vēlētos, lai darba devējs noformē vismaz šādu apdrošināšanu. Ne jau peļņas dēļ, bet sajūtas dēļ - lai zinātu, ka par tevi atceras, ka tavs uzņēmums tevi neatstās grūtā brīdī.
"Pat vienkārša apdrošināšana nav tikai papīrs. Tā ir veids, kā pateikt: "Tu mums esi svarīgs," saka Reinis Bērzkalns.