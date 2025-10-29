"Lux Express" palielinās reisu skaitu maršrutā Rīga-Liepāja
Starptautiskais pasažieru pārvadātājs "Lux Express" no pirmdienas, 3. novembra, palielinās reisu skaitu maršrutā Rīga-Liepāja un samazinās reisu skaitu Daugavpils maršrutā.
Turpmāk reiss Rīga-Liepāja plkst. 10 tiks nodrošināts četras reizes nedēļā - ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās, kamēr iepriekš reiss notika divas reizes nedēļā - piektdienās un svētdienās. Arī reiss Liepāja-Rīga plkst. 14.45 turpmāk aties četras reizes nedēļā - ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienā, līdzšinējo divu dienu - piektdienās un svētdienās vietā.
Tāpat tiks ieviests jauns Rīga-Liepāja reiss plkst. 21, kas būs pieejams divas reizes nedēļā - piektdienās un svētdienās, un Liepāja-Rīga reiss plkst. 5. (plkst. 4.37 no pieturas Mirdzas Ķempes ielā), kas aties pirmdienās un sestdienās.
Tādējādi turpmāk "Lux Express" autobusi no Liepājas uz Rīgu kursēs līdz 12 reizēm dienā turp un atpakaļ.
Vienlaikus Daugavpils maršrutā no pirmdienas, 3. novembra, no pirmdienas līdz ceturtdienai tiks slēgti reisi ar atiešanas laikiem Rīga-Daugavpils plkst. 9.30 un Daugavpils-Rīga plkst. 15.35. Tiks ieviests jauns ikdienas atiešanas laiks reisam Rīga-Daugavpils caur Jēkabpili plkst. 13.40, kas aizstās līdzšinējo reisu plkst. 18.30.
"Lux Express" turpinās apkalpot Daugavpils maršrutu ar vienu ikdienas reisu no Rīgas uz Daugavpili un atpakaļ no pirmdienas līdz ceturtdienai un diviem ikdienas reisiem no piektdienas līdz svētdienai, informēja uzņēmumā.
Jau vēstīts, ka "Lux Express Latvia" apgrozījums pagājušajā gadā bija 3,783 miljoni eiro, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, taču uzņēmums cieta zaudējumus 354 167 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Lux Express Latvia" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 193 404 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmums pieder Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam "Lux Express Estonia". "Lux Express Group" nodrošina starptautiskus tālsatiksmes reisus uz lielākajām Baltijas pilsētām un Varšavu, kā arī iekšzemes pasažieru pārvadājumus Latvijā un Igaunijā.