Aizsaulē devies ilggadējais Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mācībspēks Uldis Kļaviņš
25.oktobrī mūžībā devies Uldis Kļaviņš – ilggadējs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mācībspēks, pētnieks, kolēģis un izcils speciālists hidrotehniskās meliorācijas jomā. Šo skumjo ziņu pavēstīja "Jelgavniekiem.lv".
"Savu darba mūžu viņš veltīja studentu izglītošanai – lasot lekcijas, vadot praktiskos un laboratorijas darbus un kursa darbus tādos nozīmīgos pamatstudiju kursos kā ”Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija”, ”Zemes meliorācija”, ”Ekoloģija un vides aizsardzība”, maģistra studijās ”Nosusināšana” un ”Polderi”. Vadījis mācību prakses un studentu zinātniskos, bakalaura, diplomprojektu un maģistru darbus," teikts publikācijā.
No 1990. līdz 1993.gadam Uldis Kļaviņš ieņēma Hidromeliorācijas un zemes ierīcības fakultātes un Ūdenssaimniecības un zemes ierīcības fakultātes dekāna amatu, sniedzot ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā šajā nozarē.
2009.gadā Uldim Kļaviņam piešķirta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Viļa Skārda vārdiskā balva par ilggadēju ieguldījumu inženierzinātnēs, ūdenssaimniecībā un būvniecībā.
Zinātniskajā darbībā viņš specializējās polderu ekspluatācijas un lauksaimniecības noteces izpētē drenētās platībās, publicējot 17 zinātniskus rakstus un izstrādājot 16 mācību metodiskos norādījumus. Viņš bija galvenais autors un līdzautors četrām mācību grāmatām.
Ulda Kļaviņa mūžs ir piepildīts ar darbu, zināšanām un rūpēm par studentiem un kolēģiem. Viņa devums hidromeliorācijas nozares izglītībā un zinātnē ir paliekošs. Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa tuviniekiem, kolēģiem un audzēkņiem."