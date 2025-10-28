Mūžībā devusies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas asociētā profesore Vita Kalnbērziņa
26. oktobrī mūžībā devusies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas asociētā profesore Vita Kalnbērziņa.
"Asoc. profesore Vita Kalnbērziņa bija izcila zinātniece un docētāja, kuras profesionālais ieguldījums guvis augstu novērtējumu gan Latvijā, gan starptautiskajā akadēmiskajā sabiedrībā. Viņa bija iedvesmojoša un sirsnīga kolēģe, kas ar aizrautību un cilvēcisku siltumu veltīja sevi studentu izglītošanai un zinātniskajai darbībai. Viņas profesionalitāte, gudrība un laipnība vienmēr paliks mūsu atmiņās un sirdīs. Asoc. profesores Vitas Kalnbērziņas aiziešana ir sāpīgs un neatgūstams zaudējums Latvijas Universitātes saimei un visiem, kas viņu pazina un novērtēja," teikts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes paziņojumā. "Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem."
Atvadu dievkalpojums notiks otrdien, 4. novembrī, plkst. 13.00 Anglikāņu baznīcā (Anglikāņu ielā 2, Rīgā), apbedīšana Sarkandaugavas kapos ģimenes lokā pirms dievkalpojuma.