"World Justice Project": divās trešdaļās ES valstu pasliktinājies tiesiskums. Latvijā visbēdīgākais stāvoklis Baltijas valstīs
Divās trešdaļās Eiropas Savienības (ES) valstu pasliktinājies tiesiskums, secināts jaunākajā "World Justice Project" likuma varas indeksā, kur Latvija ierindojusies 21. vietā. No 27 ES dalībvalstīm Slovākija un Ungārija piedzīvojušas visstraujāko kritumu, bet viszemākajās pozīcijās no ES valstīm ir Bulgārija un Ungārija. No Baltijas valstīm Igaunija ir 10., bet Lietuva 18. vietā.
Tikmēr astoņas citas ES valstis ierindojušās pirmajā desmitniekā, un pašā augšgalā, līdzīgi kā pērn, atrodas Dānijai.
Pirmo desmitnieku veido Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Jaunzēlande, Vācija, Luksemburga, Īrija, Nīderlande un Igaunija.
Indeksā visstraujāko kāpumu pieredzējušas Īrija un Polija.
No pasaules ekonomiskajām lielvalstīm Austrālija ir 11. vietā, Kanāda — 13., Lielbritānija — 14., Japāna — 15., Dienvidkoreja — 19., ASV — 27., Brazīlija — 78., Indija — 86., Ķīna — 92., Krievija — 119. vietā.
Mūsu kaimiņvalsts Baltkrievija ir 105. vietā, no Krievijas agresijas cietošā Ukraina — 90. vietā, Sarakstu noslēdz Afganistāna un Venecuēla, par Ziemeļkoreju datu nav.
2025. gada "World Justice Project" likuma varas indeksā novērtētas 143 valstis un jurisdikcijas visā pasaulē. Jau astoto gadu pēc kārtas lielākajā daļā valstu tiesiskuma rādītāji ir pasliktinājušies.