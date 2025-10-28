Sākas pēdējā “Maxima” noliktavas tīrīšana šogad - līdz pusmiljonam preču par cenu no 5 centiem
No 28. oktobra līdz 3. novembrim “Maxima” veikalos visā Latvijā norisināsies pēdējā šī gada noliktavas izpārdošana – “Lētāk vairs nebūs”. Tā ir līdz šim vērienīgākā šāda veida izpārdošanā un tās laikā pircējiem būs iespēja iegādāties gan plašu rūpniecības preču klāstu, gan arī pārtikas produktus par īpaši zemām cenām – sākot no 5 centiem. Izpārdošanā piedāvāto preču skaits ir līdz aptuveni pusmiljonam un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, “Maxima” aicina iepirkšanos plānot laikus, lai pilnvērtīgi izmantotu piedāvājuma priekšrocības un izvairītos no liekas drūzmas veikalos.
“Noliktavu izpārdošana “Maxima” veikalos ir kļuvusi par īstu notikumu, ko mūsu klienti sagaida ar lielu interesi. Šoreiz piedāvājam iespēju iegādāties ikdienā nepieciešamās preces ar atlaidēm līdz pat 70% – tās ir rekordzemās cenas, kas ļauj būtiski ietaupīt ģimenes budžetu. Šogad izpārdošanā iekļautas gan sadzīves preces, gan pārtikas produkti, kas ļauj sagatavoties gaidāmajiem Latvijas svētkiem, vienlaikus ietaupot uz ikdienas pirkumiem. Aicinām klientus plānot veikala apmeklējumu laikus, jo piedāvājums ir ierobežots, un preces būs pieejamas noteiktā daudzumā”, stāsta Edvīns Lakstīgala “Maxima Latvija” kategoriju vadības un iepirkumu direktors.
Klientiem būs iespēja iegādāties ļoti plašu preču piedāvājumu – apģērbu un apavus, rūpniecības preces, sadzīves ķīmiju, elektroniku, ķermeņa un sejas kopšanas līdzekļus, rotaļlietas, traukus, kancelejas preces, kā arī pārtikas preces, kā, piemēram, konservāciju, saldumus, makaronus, kafiju, tēju, sāli, miltus un citus produktus. Piedāvājumā varēsiet atrast arī mājsaimniecībā noderīgus piederumus un citas ikdienas vajadzībām nepieciešamās preces. Izpārdošanas piedāvājumi būs pieejami visos 172 "Maxima" veikalos visā Latvijā, taču jāņem vērā, ka sortiments un preču daudzums var atšķirties katrā tirdzniecības vietā.
Sākas pēdējā “Maxima” noliktavas tīrīšana šogad – līdz pusmiljonam preču par cenu no 5 centiem
Lai veiksmīgi izmantotu noliktavas izpārdošanas priekšrocības un iepirkšanās notiktu iespējami raiti, “Maxima” aicina klientus laicīgi ieplānot iepirkšanos. Ieteicams izvēlēties iespējami agru rītu vai vēlu vakaru, kad ierasti veikalā ir mazāk klientu. Tāpat arī, izmantojot “Maxima” lietotnes funkciju “Skenē pats”, klienti var skenēt preces jau iepirkšanās laikā un apmaksu veikt tieši no telefona, pieejot pie pašapkalpošanās kases. Plašāka informācija par izpārdošanu un preču sortimentu pieejama šeit: www.maxima.lv/letak-vairs-nebus.