Apritējis gads kopš e-biļetes ieviešanas Liepājas sabiedriskajā transportā; kāda bijusi pasažieru aktivitāte?
Ir apritējis gads kopš Liepājas sabiedriskajā transportā tika ieviesta elektronisko norēķinu sistēma, kas būtiski uzlaboja pasažieru ērtības, paātrināja norēķinus un veicināja ilgtspējīgu mobilitāti, piesaistot vairāk nekā 63 tūkstošus lietotāju un veicot vairāk nekā 4 miljonus braucienu.
Ir apritējis gads kopš 2024. gada 23. oktobrī Liepājas sabiedriskajā transportā tika ieviesta elektronisko norēķinu sistēma, pasažieriem uzsākot izmantot e-biļetes. Šis solis aizsāka pāreju no ilgus gadus izmantotās papīra biļešu sistēmas uz modernu un ērtu digitālo risinājumu, kas sākotnēji darbojās paralēli.
Gada laikā Liepājas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmā reģistrēti 63 237 lietotāju konti, no kuriem 21 983 izmanto e-kartes, bet 41 254 – mobilo lietotni “Liepājas pilsēta”. Kopš sistēmas darbības sākuma līdz šim brīdim veikti 4 256 510 braucieni, no tiem 2 181 247 ar e-karti un 1 940 156 ar mobilo lietotni. Lielākais vienas dienas braucienu skaits tika sasniegts 2025. gada 14. oktobrī, kad tika reģistrēti 26 816 braucieni.
Digitālas mobilitātes virzienā
Gada laikā Liepājas sabiedriskā transporta e-biļešu sistēma ir kļuvusi par stabilu un iedzīvotāju ikdienā integrētu risinājumu, kas veicina ērtākus, drošākus un ilgtspējīgākus norēķinus.
Pāreja uz elektronisko norēķinu vidi ir nozīmīgs solis, kas ļauj pasažieriem vēl efektīvāk un ērtāk plānot sabiedriskā transporta kustību un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Jaunā sistēma samazina papīra patēriņu, paātrina norēķinus un nodrošina caurspīdīgu uzskaiti, vienlaikus ieviešot mūsdienīgus risinājumus iedzīvotāju ērtībai un pilsētas ilgtspējai.
Svarīgākie posmi elektronisko norēķinu sistēmas attīstībā
- 2024. gada 23. oktobris – pasažieri elektronisko norēķinu sistēmu varēja sākt lietot, izmantojot viedierīces un lejupielādējot tajās mobilo lietotni “Liepājas pilsēta.”
- 2025. gada 8. janvāris – tika sperts nākamais nozīmīgais solis – pasažieri, kuri nevēlējās vai nevarēja izmantot viedierīces, par vienreizēju samaksu Liepājas sabiedriskā transporta aģentūrā varēja iegādāties e-karti, kur to uzreiz arī varēja arī papildināt. Sākotnēji e-kartes bija pieejamas pasažieriem bez braukšanas maksas atvieglojumiem – viena brauciena, 10 braucienu un abonementa biļešu lietotājiem.
- 2025. gada 21. janvāris – e-kartes papildināšana kļuva iespējama arī dažādās tirdzniecības vietās Liepājā. Šo vietu skaits pakāpeniski tika paplašināts, šobrīd sasniedzot jau 32 tirdzniecības vietas.
- 2025. gada 27. janvāris – kā pirmie elektroniskās biļetes ar atvieglojumiem attālināti varēja iegādāties studenti un asins donori. Nākamajos mēnešos šī iespēja pakāpeniski tika nodrošināta arī citām atvieglojumu saņēmēju grupām, un šobrīd visi atvieglojuma saņēmēji biļetes iegādājas elektroniski, pateicoties sistēmas integrācijai ar Atvieglojumu vienoto informācijas sistēmu (AVIS). Septembra mēnesī biļetes ar pašvaldības atvieglojumiem elektronisko biļešu sistēmā iegādājas jau 5 455 pasažieri, tai skaitā skolēni, studenti, pensionāri un pārējie atvieglojumu saņēmēji.
- Liepājas pašvaldība un aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” ir pirmie Latvijā, kas sabiedriskajā transportā ieviesuši AVIS – valsts līmeņa platformu, kas nodrošina centralizētu valsts un pašvaldību atvieglojumu uzskaiti un administrēšanu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts iestādēm un pašvaldībām.
- 2025. gada 18. jūnijs – sākoties vasaras sezonai, pasažieriem tika piedāvāts iegādāties arī nepersonalizētas e-kartes sarkanā krāsā, kas paredzētas pilsētas viesiem un pasažieriem, kuri retāk izmanto sabiedrisko transportu. Tās iespējams iegādāties ne tikai Peldu ielā 5, bet arī Liepājas autoostas kasē un Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā.
- 2025. gada 26. augusts – valsts atvieglojumu saņēmēji – personas ar I vai II invaliditātes grupu, bērni ar invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un bērni bāreņi – var reģistrēt savus bezmaksas braucienus pie biļešu lasītāja, izmantojot personalizētu e-karti. Šī iespēja kļuva pieejama, jo AVIS ieviests jauns risinājums – automātiska datu izgūšana no valsts reģistriem, kas ļauj sistēmai neatkarīgi pārbaudīt un aktualizēt atvieglojumu datus. Tādējādi pasažieriem vairs nav jādodas pie transportlīdzekļa vadītāja, lai saņemtu valsts apmaksātu biļeti. Šobrīd šo risinājumu ikdienā izmanto jau 1380 pasažieri, reģistrējot savus valsts apmaksātos braucienus elektroniski.