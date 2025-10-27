Frontes mediķei Cīrulei pasniegts "Eiropas cilvēka Latvijā" diploms. "Darbs ir nežēlīgi smags, bet cilvēku atzinība palīdz!"
Latvijas frontes mediķei Ukrainā Sarmītei Cīrulei pasniegts "Eiropas cilvēka Latvijā" diploms, kas viņai tika piešķirts 2023. gadā. Mediķe atzīst, ka darbs frontē Ukrainā brīžiem ir neticami smags, bet cilvēku atzinība viņai palīdz turēties.
Cīrule "Gada Eiropas cilvēka Latvijā" titulu ieguva 2023. gadā sabiedrības balsojumā, taču toreiz apbalvošanas ceremonijā viņa varēja piedalīties tikai attālināti. Sabiedrības balsojumā mediķe saņēma sabiedrības atbalstu par pašaizliedzīgu darbu Ukrainas frontē, palīdzot ievainotajiem un riskējot ar savu dzīvību.
Balsojuma dalībnieki viņu raksturoja kā "visdrosmīgāko Latvijas sievieti ar gaišu prātu un karstu sirdi", uzsverot viņas varonību un cilvēcisko spēku.
Kā norāda biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents Andris Gobiņš, mediķe saņēma skolotājas Sandras Kivlenieces Ukrainas karoga krāsās tamborēto galdautu. Cīrule, tāpat kā līdzšinējie galdautu saņēmēji, aicināta šo galdautu klāt kara uzvaras dienā. "Gada Eiropas cilvēka Latvijā" titulu piešķir cilvēkam, kurš ar saviem darbiem ir devis būtisku ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā Latvijā un Latvijas vārda spodrināšanā Eiropā.
Jau ziņots, ka Sarmīte martā tika ievainota krievu okupantu iznīcinātājdrona uzbrukumā, laikā, kad kaujas mediķe ar cīņu biedriem devās glābt smagi ievainotu Ukrainas karavīru. Iznīcinātājdrons ietriecās Cīrules ekipāžas automašīnā un sieviete guvusi šķembu ievainojumus un kontūziju, bet, par laimi, viņas dzīvībai briesmas nedraudēja.
Cīrule jau no Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā sniedz atbalstu Ukrainas karavīriem, kuri cīnās smagākajos frontes flangos. Cīrule uzsvērusi, ka dara visu, lai glābtu karavīrus Ukrainā, jo Latvijas aizsardzība sākas tieši tur.