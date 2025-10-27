Tukuma centrā ierīkoti piknika galdi, bet Slampē - dīķa laipa
2025. gada pavasarī Tukuma novada iedzīvotāji iesniedza savas idejas līdzdalības budžeta projektu konkursam, un tagad šīs ieceres pārtop taustāmās pārmaiņās, padarot novadu ērtāku, zaļāku un daudzfunkcionālāku. Realizētie un topošiem projekti apliecina iedzīvotāju līdzdalības nozīmi novada attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
No mūsdienīgiem galdiem pilsētas centrā un jauna seguma Lapmežciema laukumā līdz pontona laipai Slampes dīķī – šie projekti jau ir pabeigti, bet citi aktīvi tiek īstenoti vai gatavojas realizācijai nākamajā sezonā. Šie darbi apliecina, ka iedzīvotāju līdzdalība ir būtisks spēks novada attīstībā.Realizētie projekti:
Tukums: "Tuk, tuk…, te pikniks pilsētas centrā" (realizēts: 2025. gada septembrī; finansējums: 7 074,87 eiro).
Tukuma centrā pie Talsu ielas 4, zaļajā zonā pie novada pašvaldības ēkas, uzstādīti dizainiski, mūsdienīgi galdi ar krēsliem, veidojot ērtu un aicinošu vietu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Šāds labiekārtojums piemērots gan skolēniem un senioriem, gan jaunajiem profesionāļiem neformālām sarunām, kā arī tūristiem un elektroauto vadītājiem, kas izmanto līdzās esošo uzlādes staciju. Galdi ir mobili, taču pietiekami stabili, lai netiktu viegli pārvietoti. Zaļā krāsa saskaņota ar Tukuma identitāti un lieliski iekļaujas apkārtējā ainavā.
Lapmežciems: "Sakārtots Lapmežciema centra laukums – ieguvums visiem"(realizēts: 2025. gada septembrī; Finansējums: 9 885,70 eiro).
Lapmežciemā atjaunots centrālais laukums pie veikaliem un aptiekas. Iepriekšējais segums bija nolietojies un bedrains, kas apgrūtināja ikdienas pārvietošanos. Tagad laukums ieguvis jaunu asfaltbetona segumu, padarot to drošāku, ērtāku un vizuāli pievilcīgāku gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
Slampe: "Slampes dīķa ūdens taka – pieejama, daudzfunkcionāla, ainaviska" (realizēts/atklāts: 2025. gada 11. oktobrī; Finansējums: 9 953,32 eiro).
Pie Slampes dīķa izveidota pontona laipa, kas kalpos gan kā ainavisks elements, gan kā funkcionāla piekļuves vieta dīķim. Tā piemērota supošanai, kanoe laivām un citām ūdens aktivitātēm. Laipa ir nozīmīgs solis topošā atpūtas parka attīstībā, sekmējot aktīvu atpūtu, sabiedrības saliedēšanos un vides pieejamību. Iedzīvotāji to nosaukuši par “Parka laipu”.
Vēl procesā esošie projekti:
* Zemīte - "Informatīvā stenda un piemiņas akmens laukuma labiekārtošana pie Ezeriņu veikala". Gatavojas slēgt līgumu par darbu veikšanu. Darbi tiks veikti atkarībā no laikapstākļiem – iespējams, nākamā gada pavasarī.
* Matkule - "**Dīķa peldvietas labiekārtošana: . Oktobrī tiks izrakta peldvietas daļa. Smiltis piegādās ziemā, kad dīķis būs aizsalis. Rudenī tiks meklēts galdnieks, kurš pavasarī izgatavos ģērbtuvi un uzstādīs karkasu pārvietojamai tualetei.
* Vāne - "**Vānes “centrālā punkta” labiekārtošana" . Novembrī tiks veikta pieminekļa restaurācija ar smilšu strūklu, sakārtots informatīvais stends. Apzaļumošanu plānots veikt pavasarī.
Šie projekti apliecina, cik nozīmīga ir iedzīvotāju iniciatīva un sadarbība ar pašvaldību, lai uzlabotu dzīves kvalitāti savā apkaimē. Pateicoties salīdzinoši nelieliem, bet mērķtiecīgiem ieguldījumiem, Tukuma novads kļūst par vēl pievilcīgāku vietu dzīvei un atpūtai.