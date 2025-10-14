Gaidāmas būtiskas izmaiņas pasažieru pārvadājumos Tukuma līnijā
Turpinoties dzelzceļa kontakttīkla pārbūves darbiem, no šī gada 17. oktobra gaidāmas būtiskas izmaiņas pasažieru pārvadājumos Tukuma līnijā, informē VAS “Latvijas dzelzceļš” un vilcienu pasažieru pārvadātājs “Vivi”.
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) projekta “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība” ietvaros īstenojot dzelzceļa posma Imanta-Sloka modernizāciju, no š.g. 3. oktobra jau ir sācies pirmais būvdarbu etaps un līdz 2026. gada aprīļa beigām būvdarbu veikšanai tiks periodiski slēgti atsevišķi sliežu ceļu posmi un ierobežota vilcienu satiksme.
Būvdarbu 2. etaps sāksies š.g. 17.oktobrī un tā laikā tiks pilnībā slēgta vilcienu kustība posmā Asari-Ķemeri un, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību, šajā dzelzceļa posmā pasažieru pārvadājumi tiks organizēti ar autobusiem, kā arī otrajā būvdarbu etapā vilcieni kursēs retāk.
Ņemot vērā, ka šobrīd lielākā daļa dzelzceļa kontakttīkla kopējā apjoma jau pārsniedz to tehniskās ekspluatācijas kalpošanas ilgumu, kā arī, lai veicinātu iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu un samazinātu sabiedriskā transporta negatīvo ietekmi uz vidi, LDz ir uzsācis darbu pie elektrificētā tīkla modernizācijas.
Projekta “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība” ietvaros tiks veikti kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbi posmā Rīga–Zemitāni, veikti kontakttīkla izbūves un pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbi posmā Zasulauks–Bolderāja, kā arī veikti kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbi posmā Imanta–Sloka. Realizējot projektu, pasažieru pārvadāšanai tiks elektrificētas un modernizētas dzelzceļa līnijas kopumā ~100 km garumā.
Posma Imanta-Sloka kontakttīkla pārbūves laikā Tukuma līnijā tiks periodiski slēgti atsevišķi sliežu ceļi vai sliežu ceļa posmi un ierobežota vilcienu satiksme, kas ietekmēs pasažieru pārvadājumus.
Darbi tiks organizēti pa etapiem, veicot tos arī vakara un nakts stundās, kā arī noteiktos periodos būs ietekmēts pasažieru vilcienu kustības grafiks.
VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Mārtiņš Ķeņģis: “Pirms teju desmit gadiem plānotais dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts tika apturēts, neparedzot rezerves plānu vecā kontakttīkla atjaunošanai, tādējādi šobrīd daudzviet tas jau ir kritiskā stāvoklī. Lai mazinātu drošas ekspluatācijas un darbības nepārtrauktības riskus, esam uzsākuši aktīvu darbu kontakttīkla un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošanai vienā no noslogotākajām pasažieru dzelzceļa līnijām. Būtisks izaicinājums ir šos vērienīgos darbus veikt, turpinot nodrošināt pasažieru pārvadājumus, tomēr vēlos uzsvērt, ka gaidāmās izmaiņas un atsevišķas neērtības ir īslaicīgas, bet nepieciešamas, lai jau drīzumā pasažieriem nodrošinātu ērtāku, drošāku un uzticamu dzelzceļa satiksmi“.
Pirmajā būvdarbu etapā, kas norisinās šobrīd un noslēgsies 16. oktobrī, ir slēgta vilcienu kustība pa vienu sliežu ceļu posmā Dubulti-Sloka un šajā posmā ir mainīts pasažieru pārvadātāja “Vivi” vilcienu kustības grafiks, kā arī būvdarbu laikā samazināta vilcienu kustības intensitāte. Savukārt starp pieturas punktiem “Tukums 1” un “Tukums 2” atsevišķos reisos pasažieri tiek pārvadāti ar autobusiem.
Būtiskākas izmaiņas pasažieru pārvadājumos gaidāmas būvdarbu otrajā etapā, kad no š.g. 17. oktobra līdz 5. novembrim pilnībā tiks slēgta vilcienu kustība posmā Asari-Ķemeri un, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību, šajā dzelzceļa posmā pasažieru pārvadājumi tiks organizēti ar autobusiem, kā arī otrajā būvdarbu etapā vilcieni kursēs retāk.
Vilcienu kustība maršrutā Rīga–Dubulti un Dubulti–Rīga arī šajā remontdarbu etapā saglabāsies ierastajā intensitātē – maksimuma stundās, kad ir vislielākā pasažieru plūsma, vilcieni kursēs aptuveni ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā – reizi 30 minūtēs. Kustības intensitāte būs samazināta posmā no Dubultiem līdz Slokai (abos virzienos) – no aptuveni diviem reisiem stundā uz vienu reisu stundā. Kustības intensitāte līdz Tukumam saglabāsies līdzīgā apjomā, kā līdz šim.
Vilcienu pasažieru pārvadātājs “Vivi” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors: “Mēs apzināmies, cik svarīgi mūsu pasažieriem ir savlaicīgi un ērti nokļūt galamērķī. Tāpēc remontdarbu laikā mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktus pārvadājumus. Autobusu un vilcienu reisi ir savstarpēji pieskaņoti, tādējādi pasažieri var būt droši, ka viens transporta veids gaidīs otru, nodrošinot ērtu pārsēšanos un nepārtrauktu braucienu. Vienlaikus aicinām ieplānot papildu laiku posmos, kur satiksmi nodrošina autobusi, jo grafiku var ietekmēt satiksmes intensitāte, laika apstākļi vai tehniski iemesli. “
Savukārt 3. būvdarbu etapā, kas provizoriski noritēs no š.g. 6.novembra līdz 10. decembrim, tiks samazināta vilcienu kustības intensitāte posmā Majori-Sloka, un paralēli vilcienu kustībai šajā posmā pasažieriem būs pieejami papildu autobusu reisi.
Kontakttīkla modernizācijas darbus no Imantas līdz Slokai Tukuma līnijā plānots pabeigt 2026.gada pirmajā pusgadā. Būvdarbi tiks organizēti pa etapiem un katram no tiem tiks noteikti atšķirīgi vilcienu kustības ierobežojumi. Par vilcienu kustības grafika izmaiņām un vilcienu kustības ierobežojumiem turpmākajos būvdarbu etapos pasažieri tiks savlaicīgi informēti. Vienlaikus LDz darbus pēc iespējas organizēs tā, lai dzelzceļa pasažieru pārvadājumi varētu tikt nodrošināti arī būvdarbu laikā.
Viens no būtiskiem Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pamatelementiem ir kontakttīkls un šobrīd aptuveni 90% no visiem pasažieru pārvadājumiem tiek veikti elektrificētajos dzelzceļa posmos. Ņemot vērā, ka šobrīd lielākā daļa dzelzceļa kontakttīkla jau pārsniedz tā tehniskās ekspluatācijas kalpošanas ilgumu, kā arī, lai veicinātu iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu un samazinātu sabiedriskā transporta negatīvo ietekmi uz vidi, LDz aktīvi strādā pie elektrificētā tīkla modernizācijas.