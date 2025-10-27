Jelgavas virziena vilcieni darbadienās izbrauks nedaudz agrāk
Vairāki vilcieni no Jelgavas dzelzceļa stacijas darbadienās no šodienas izbrauks dažas minūtes agrāk, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV).
Izmaiņas saistītas ar VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) dzelzceļa sliežu remontdarbiem Cenas dzelzceļa stacijā.
Izmaiņas ietekmēs kopumā piecus vilcienu reisus maršrutā Jelgava-Rīga, tostarp trīs rīta reisus un divus vakara reisus. Vilcieni izbrauks vienu līdz divas minūtes agrāk.
Vienlaikus dzelzceļa posmā Olaine-Rīga vilcienu kursēšanas laiki nemainīsies, un visi vilcieni Rīgā ieradīsies ierastajā laikā.
Savukārt LDz elektrificētā tīkla modernizācijas darbu dēļ Jelgavas līnijā pēdējā un pirmā elektrovilciena vietā kursēs dīzeļvilcieni. Šie reisi galapunktā ieradīsies vēlāk, nekā tas bija iepriekš.
Maršrutā Rīga-Jelgava elektrovilciena, kas no Rīgas atiet plkst. 23.35, vietā kursēs dīzeļvilciens, kas Jelgavā pienāks 15 minūtes vēlāk - plkst. 0.35. Savukārt maršrutā Jelgava-Rīga elektrovilciena vietā kursēs dīzeļvilciens, kas no Jelgavas aties piecas minūtes vēlāk - plkst. 4.44, bet Rīgā pienāks 18 minūtes vēlāk - plkst. 5.43.
Jau ziņots, ka Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019. gadā.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.