Alūksnes novadā Ziemassvētkos vairs nedāvinās saldumu paciņas
Alūksnes novada pašvaldība plāno pārtraukt Ziemassvētku pabalsta piešķiršanu jeb saldumu paciņu piešķiršanu visām kategorijām.
Kā vēsta vietējais izdevums "Alūksniešiem.lv", Alūksnes novada pašvaldība plāno pārtraukt Ziemassvētku pabalsta piešķiršanu jeb saldumu paciņu piešķiršanu visām kategorijām, kas to iepriekš saņēma. Šādas izmaiņas paredzētas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstā, toties kā jauns sociālo pakalpojumu veids šajos noteikumos būs iekļauts sociālās rehabilitācijas pakalpojums individuālo nodarbību veidā sakarā ar pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda Plus projektā “Pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Alūksnes novadā".
Vietējiem iedzīvotājiem ir atšķirīgas domas par šādu jauninājumu. Piemēram, divu bērnu māmiņa Una Klasepa uzskata, ka pašvaldībai nevajag dāvināt bērniem Ziemassvētku paciņas, jo mūsdienās konfektes vairs nav ekskluzīva prece, bet krietni lielāku prieku radītu iespēja tikties ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem. "Vairāk es kā mamma priecātos, ja pašvaldība tomēr rastu kaut nelielus līdzekļus, lai mazos bērnus uzaicinātu uz tikšanos ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem, būtu iespēja kaut pasēdēt viņam klēpī un parunāties, nofotografēties, tā radot šo īpašo svētku noskaņojumu. Tas iepriekšējos gados bērnus iepriecināja vairāk, nekā saldumu paciņa,” viņa sacīja.
Savukārt sirmgalvji, tieši otrādi, vēlētos šādas paciņas saņemt. “Laikā, kad mani ievēlēja par senioru kopas vadītāju Annā, decembrī saņēmu vairākus zvanus no Annas pagasta 80 gadus vecām un vecākām kundzēm, kuras pauda nesapratni par to, ka pašvaldības solītās saldumu paciņas kaut kur ir “aizķērušās” un nav nonākušas līdz viņām. Vēlāk viss noskaidrojās un viņas savus saldumus saņēma, bet sapratu, ka cilvēki ļoti gaida šīs paciņas un priecājas par tām. Tā iesakņojusies jau kā tradīcija, kuru būs grūti lauzt,” izteicās Alūksnes novada pensionāru apvienības Annas pagasta senioru kopas vadītāja Inese Skudra. Viņa uzskata, ka par 80 gadiem vecāki ļaudis būtu pelnījuši no pašvaldības saldumu paciņu kaut reizi gadā. “Šo cilvēku mūsu pagastā nav daudz, varbūt iespējams samazināt paciņas apjomu, lai tā neizmaksā tik dārgi,” viņa sacīja.
Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka norādīja, ka pašvaldības budžeta līdzekļi ir ierobežoti, tādēļ svarīgi ir nodrošināt finansējumu pamata sociālās palīdzības pabalstu izmaksai tiem iedzīvotājiem, kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams – cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem un krīzes situācijās nonākušiem novada iedzīvotājiem. "Savukārt Ziemassvētku pabalsts ir brīvprātīga pašvaldības papildu iniciatīva, nevis obligāts sociālās palīdzības pabalsta veids,” viņa uzsvēra.
Paredzēts, ka jaunās izmaiņas stāsies spēkā no šī gada 1. decembra.