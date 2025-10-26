Nākamā nedēļa solās būt visai lietaina
Jaunā nedēļa Latvijā iesāksies ar lietu, bet nedēļas izskaņā kļūs sausāks un nedaudz vēsāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Pirmdien debesis klās mākoņi, tomēr vietām rietumos debesis skaidrosies. Gan naktī, gan dienā lielā teritorijas daļā gaidāms lietus, austrumos tas būs stiprāks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3…+6 grādiem, bet dienā tā pakāpeniski paaugstināsies, sasniedzot +6…+9 grādus.
Otrdien un trešdien laiks būs mākoņains, tomēr vietām, debesīm skaidrojoties, uzspīdēs arī saule. Daudzviet valsts teritorijā gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…+7 grādiem, bet dienās iesils līdz +5…+10 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienās saglabāsies +6…+11 grādu robežās, bet naktis būs par dažiem grādiem vēsākas nekā nedēļas pirmajā pusē. Brīvdienās nokrišņi mitēsies un gaidāms salīdzinoši sausāks laiks. Naktis būs rudenīgi dzestras, bet gaisa temperatūra dienās nepārsniegs +8 grādus, prognozē LVĢMC.