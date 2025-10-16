Vēlreiz tiek atcelta izrāde ar maestro Raimonda Paula dalību. Skaidrojam, kas noticis
Publikas iemīļotā muzikāli teatrālā programma, kurā uz vienas skatuves satiekas izcilais maestro Raimonds Pauls un aktieris Andris Keišs, piedzīvojusi negaidītas izmaiņas. Pēc nedēļas nogalē atceltā koncerta mūzikas namā “Daile” klausītājus sasniegusi vēl viena ziņa.
Jau vēstīts, ka pagājušajā svētdienā tika atcelts Raimonda Paula un Andra Keiša koncerts “Vīrieši labākos gados”, kam bija jānotiek mūzikas namā “Daile”. Tagad paziņots, ka pārcelta arī 16. oktobrī paredzētā izrāde “Šekspīrs. Soneti. Pauls | Busulis | Keišs”.
Pasākuma organizatori informē, ka izrāde, kas sākotnēji bija ieplānota 2025. gada 16. oktobrī plkst. 18.00, tiek pārcelta uz 8. novembri plkst. 18.00. Visas iegādātās biļetes paliek derīgas jaunajam datumam.
Ņemot vērā sabiedrībā radušos satraukumu par maestro veselību, portāls Jauns.lv sazinājās ar mūzikas nama “Daile” vadītāju Andu Zadovsku, kura skaidroja, ka satraukumam nav pamata.
“Ir rudens laiks un vīrusu sezona. Maestro vienkārši ir nedaudz apslimis. Viņš ir cienījamos gados, tāpēc cienīsim un respektēsim to,” norāda Zadovska.
Viņa arī uzsver, ka izrādes nav atceltas, bet tikai pārceltas, un skatītāji tiek aicināti saglabāt mieru un gaidīt tikšanos jaunajā datumā.