Naktī uz svētdienu turpinās līt lietus
Naktī uz svētdienu daudzviet Latvijā turpināsies lietus, bet pret rītu debesis vietām skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Nakts sākumā debesis būs apmākušās un teritorijas lielākajā daļā līs, austrumu rajonos visas nakts garumā līs ilgstoši un stipri. No nakts otrās puses valsts rietumos debesis vietām skaidrosies, taču arī tur mākoņi brīžiem atnesīs lietu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, naktī rietumos tas iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem.
Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5...+9 grādiem, bet dienvidrietumu rajonos, kur mākoņu būs mazāk, gaiss atdzisīs līdz +3...+4 grādiem.
Rīgā nakts būs lielākoties mākoņaina, palaikam gaidāms lietus un smidzināšana, kas mitēsies rīta stundās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6...+7 grādi.
Nedēļas pēdējā diena Latvijā kopumā būs mākoņaina, no rīta un priekšpusdienā vietām skaidrosies. Gaiss iesils līdz +7...+11 grādiem, prognozē LVĢMC.