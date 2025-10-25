Zviedrija stiprina NATO austrumu flangu - Latvijā izvietos pretgaisa aizsardzības kaujas mašīnas
Zviedrijas Bruņotie spēki turpina aktīvi gatavoties nākamajam Latvijas izvietojumam, kura karavīri pašlaik tiek apmācīti un kopīgi vingrinās Revingehed poligonā.
Šī vienība, kas joprojām saglabā samazināta manevru bataljona struktūru, būs pastiprināta ar jaunu spēju – pretgaisa aizsardzības vienībām, kas aprīkotas ar pretgaisa aizsardzības lielgabalu kaujas mašīnām, ziņo Ārlietu ministrijas publisko attiecību departaments.
Jaunās spējas mērķis ir uzlabot bataljona spēju savlaicīgi atklāt un neitralizēt gaisa mērķus, tostarp dronus un helikopterus, taktiskā līmenī. Spēja ir būtisks solis Zviedrijas un NATO kolektīvās aizsardzības spēju stiprināšanā Baltijas reģionā.
Oktobrī pretgaisa lielgabalu kaujas mašīnu apkalpes Revingehed poligonā veica intensīvas kaujas apmācības, sadarbojoties ar “Helikopter 15” vienībām no Zviedrijas Helikopteru flotiles. Mācībās tika iesaistīts arī civilais helikopters, nodrošinot reālistisku un daudzveidīgu treniņu vidi.
Pretgaisa aizsardzības lielgabalu kaujas mašīna daudzējādā ziņā līdzinās kājnieku kaujas mašīnai “Stridsfordon 90”, taču ir aprīkota ar uzraudzības un izlūkošanas radaru un augstāku lielgabala pacēluma leņķi, kas ļauj efektīvi cīnīties ar zema augstuma gaisa mērķiem.
Saskaņā ar Zviedrijas Bruņoto spēku plāniem nākamgad Latvijā ieradīsies Zviedrijas armijas bataljons, kas būs pastiprināts ar vairākām pretgaisa aizsardzības lielgabala kaujas mašīnu vienībām. Šis solis stiprinās NATO kolektīvo drošību un nodrošinās papildu aizsardzības spējas aliansei stratēģiski nozīmīgajā austrumu flangā.