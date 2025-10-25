PTAC padomi, kā neuzķerties uz krāpnieku ēsmām
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) brīdina patērētājus par pieaugošu finanšu krāpniecības gadījumu skaitu, kuros krāpnieki, izmantojot viltus ieganstus un psiholoģisku manipulāciju, pamudina patērētājus aizņemties vairākus kredītus. Šādas darbības var radīt nopietnas finansiālas sekas un ilgtermiņa saistības, kuras patērētājam būs jāsedz pašam.
Ņemot vērā krāpnieku izmantoto metožu aizvien lielāku izsmalcinātību, PTAC aicina patērētājus būt īpaši piesardzīgiem un nekādā gadījumā neiesaistīties darījumos, kuros tiek lūgts aizņemties naudu citu personu vārdā vai neskaidriem mērķiem — pat ja šāds lūgums nāk no paziņām vai radiniekiem.
PTAC jau iepriekš ir rosinājis izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai no 10 uz 3 dienām samazinātu laika periodu, kad kreditētāji ziņo kredītinformācijas birojiem par patērētājiem izsniegtajiem kredītiem. Neskatoties uz iepriekš saņemtiem banku sektora iebildumiem, kopīgiem spēkiem PTAC ir panācis, ka 24.10.2025. spēkā stājas Ministru Kabineta noteikumu grozījumi, kur termiņš tiek samazināts uz 3 darbdienām. Šāds solis palīdzēs nodrošināt savlaicīgu informācijas apriti un samazinās iespēju vienai personai īsā termiņā saņemt neskaitāmus kredītus. PTAC aicina kreditorus apmainīties ar informāciju pēc iespējas ātrāk, tādejādi samazinot kredītu izkrāpšanas iespējas.
Tāpat PTAC atgādina, ka visiem kredītdevējiem — gan bankām, gan nebanku aizdevējiem — ir pienākums rūpīgi izvērtēt patērētāja maksātspēju.
Kā atpazīt krāpnieciskus aicinājumus?
- Krāpnieki bieži izliekas par radiniekiem, draugiem vai pat iestāžu pārstāvjiem.
- Zvana un sarunas laikā rada steidzamības sajūtu un spiedienu uz patērētāju nekavējoties rīkoties.
- Viņi var izmantot viltus identitātes, viltotus dokumentus vai saziņas kanālus, lai radītu uzticību.
- Ja rodas šaubas, PTAC aicina nekavējoties pārtraukt saziņu ar aizdomīgām personām.
Svarīgi atcerēties, ka pat tad, ja kredīts ir ņemts krāpnieku pamudināts, juridiski atbildība par tā atmaksu gulstas uz patērētāju. PTAC aicina patērētājus būt piesardzīgiem un neļauties spiedienam vai manipulācijām.
Ja esat kļuvis par krāpšanas upuri, jāvēršas Valsts policijā. Ja jūs atzīs par cietušo, varēsiet prasīt kompensāciju par zaudējumiem no personas, kura rīkojusies prettiesiski.
Ja esat cietis no krāpšanas, jums joprojām ir jāmaksā parāds, jo juridiski esat aizņēmējs. PTAC iesaka sazināties ar aizdevēju (kreditoru) un pastāstīt par uzsākto kriminālprocesu. Lai gan aizdevējam nav pienākuma palīdzēt, viņš bieži vien nāk pretī – var samazināt vai atcelt procentus vai piedāvāt jaunu maksājumu plānu.
PTAC aicina sadarboties ar gan kreditoriem, gan Valsts policiju, lai palīdzētu atklāt noziegumu. Informāciju, kas varētu noderēt izmeklēšanā, ieteicams saglabāt datorā vai telefonā.
Ja patērētājam rodas aizdomas par nepietiekamu maksātspējas izvērtēšanu vai iespējamu krāpniecību, aicinam sazināties ar PTAC, neatkarīgi no tā, vai kredīts ir ņemts banku vai nebanku sektorā.