Kultūras gardēži bauda skolotāju savdabīgo sociālo eksperimentu Gata Šmita iestudējuma "Vēl pa vienam" pirmizrādē Dailes teātrī. FOTO, VIDEO
Piektdien Dailes teātrī skatītāji varēja baudīt dramēdiju par savdabīgu, ar grādīgiem dzērieniem papildināto sociālo eksperimentu skolā, kas parādīts Gata Šmita iestudējuma "Vēl pa vienam" pirmizrādē.
Izrādes pamatā ir dāņu režisora Tomasa Vinterberga, viena no revolucionārās "Dogma 95" kustības ideologiem, 2020. gada filmas scenārijs. Kinodarbs kļuvis par mūslaiku klasiku un ieguvis labākās starptautiskās filmas "Oskara" balvu un Eiropas Kinoakadēmijas godalgu kā labākā filma.
"Četri skolotāji nolemj praksē pārbaudīt norvēģu psihologa tēzi par alkohola deficītu cilvēka organismā. Ar zinātnisku garu un entuziasmu kolēģi vēro, kā dozēts alkohola patēriņš uzlabo viņu sociālās un profesionālās dzīves," teikts izrādes aprakstā.
Vieglais reibums un savstarpējais uzmundrinājums "nu ko, vēl pa vienam!" sākumā vedina pārsteidzoši pozitīvu secinājumu virzienā, taču eksperiments drīz vien kļūst nekontrolējams.
Dailes teātrī "Vēl pa vienam" lomās iejutās Gints Andžāns, Gints Grāvelis, Lauris Dzelzītis, Dainis Gaidelis, Kristīne Nevarauska, Ieva Segliņa.