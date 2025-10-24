Evakuācijas mācības Rīgā; 24.10.2025.

Mācību laikā veikta praktiska evakuācijas centra atvēršanas simulācija un dalībniekiem bija iespēja iejusties reālā situācijā - laikapstākļu radītas ārkārtas situācijas ...

Sabiedrība

Kā Rīgā mācījās evakuēties ārkārtas situācijā. FOTO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Iedzīvotājiem iepriekš bija iespēja pieteikties šīm mācībām, lai iegūtu praktisku pieredzi evakuācijā. Mācības tika rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.

Kā Rīgā mācījās evakuēties ārkārtas situācijā. FOT...

Evakuācijas process organizēts no diviem pulcēšanās punktiem - Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas Arkādijas vidusskolas. No šiem punktiem dalībniekiem nodrošināja transportu uz evakuācijas centru - Rīgas 9. vidusskolu.

Mācības notiks līdz 25. oktobra plkst. 10.

Evakuācijas centrā tika nodrošināta ēdināšana un nepieciešamais aprīkojums nakšņošanai. Dalībniekiem bija iespēja atsvaidzināt zināšanas par pirmo palīdzību un sagatavot savu "72 stundu somu", kas noder ārkārtas situācijās.

Tēmas

RīgaRīgas domeValsts ugundzēsības un glābšanas dienests

Citi šobrīd lasa