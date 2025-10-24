Evakuācijas mācības Rīgā; 24.10.2025.
Mācību laikā veikta praktiska evakuācijas centra atvēršanas simulācija un dalībniekiem bija iespēja iejusties reālā situācijā - laikapstākļu radītas ārkārtas situācijas ...
Kā Rīgā mācījās evakuēties ārkārtas situācijā. FOTO
Iedzīvotājiem iepriekš bija iespēja pieteikties šīm mācībām, lai iegūtu praktisku pieredzi evakuācijā. Mācības tika rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.
Evakuācijas process organizēts no diviem pulcēšanās punktiem - Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas Arkādijas vidusskolas. No šiem punktiem dalībniekiem nodrošināja transportu uz evakuācijas centru - Rīgas 9. vidusskolu.
Mācības notiks līdz 25. oktobra plkst. 10.
Evakuācijas centrā tika nodrošināta ēdināšana un nepieciešamais aprīkojums nakšņošanai. Dalībniekiem bija iespēja atsvaidzināt zināšanas par pirmo palīdzību un sagatavot savu "72 stundu somu", kas noder ārkārtas situācijās.