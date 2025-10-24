Jau gadu nav atrasts Latvijas karoga apgānītājs - policija aicina atsaukties
Joprojām nav identificēts vīrietis, kurš 2024. gada 15. jūnijā Rīgā, Lācplēša ielā, pie tulkošanas biroja ēkas no masta norāva Latvijas karogu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 93. panta (par valsts simbola zaimošanu). Tāpat likumsargi aicina aplūkot video un foto redzamo vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst, zvanot pa tālruņa numuru 25468909 vai 112!
15. jūnijā Rīgā, Lāčplēša ielā, kāds vīrietis no ēkas fasādes norāva Latvijas Republikas karogu.— Valsts policija (@Valsts_policija) June 19, 2024
Aicinām ikvienu, kurš personu atpazīst, zvanīt pa tālruņa numuru 67086800 vai 110, vai arī rakstot e-pastu: austrumi@riga.vp.gov.lv. pic.twitter.com/UBYrWqypJ3
Jau ziņots, ka 14. jūnijā tulkošanas biroja darbinieki pie ēkas fasādes izkāra Latvijas karogu, tomēr jau nākamajā dienā, ierodoties darbā, viņus gaidīja nepatīkams pārsteigums - karogu no masta kāds nelabvēlis bija norāvis. “Uz darbu atnāca biroja administratore un secināja, ka karogs norauts. To viņai pastāstīja kaimiņš, kurš bija nācis uz darbu agrāk, bija atradis [karogu] tepat nomestu zemē. Attālināti pieslēdzāmies novērošanas sistēmām, atradām video,” TV3 pērn noradīja tulkošanas biroja “Skrivanek” darbinieks Uldis.
Videonovērošanas kamerās iemūžinātais vīrietis savas pretlikumīgās darbības veicis rīta pusē, īsi pēc četriem. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.