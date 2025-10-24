Piektdien īslaicīgi slēgs satiksmi Bruņinieku un Ernestīnes ielas posmā
Piektdien, 24. oktobrī, Rīgā notiks Latvijas Sarkanā Krusta evakuācijas mācības ar praktisku evakuācijas centra simulāciju, kas īslaicīgi ierobežos satiksmi Bruņinieku un Ernestīnes ielās. Pašvaldība aicina iedzīvotājus plānot maršrutus, lai izvairītos no satiksmes traucējumiem.
Bruņinieku ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai satiksmi slēgs laika periodā no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00. Savukārt Ernestīnes ielas posmā no Melnsila ielas līdz Olgas ielai satiksmi slēgs laika periodā no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00.
Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem, pārplānot ierastos maršrutus, lai izvairītos no īslaicīgajiem ierobežojumiem, vai ierēķināt ilgāku laiku, ko pavadīt ceļā, lai nepieciešamajā galamērķī nokļūtu laikus.
Iepriekš jau ziņots, ka piektdien, 24. oktobrī, Rīgas 9. vidusskolā, Stāmerienas ielā 8, notiks Latvijas Sarkanā Krusta rīkotas evakuācijas mācības, kuru laikā veiks praktisku evakuācijas centra atvēršanas simulāciju.
Evakuācijas process tiks organizēts no diviem pulcēšanās punktiem - Natālijas Draudziņas vidusskolas, Bruņinieku ielā 24A, un Rīgas Arkādijas vidusskolas, Melnsila ielā 6. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.