Šoferis pēc avārijas automašīnā pametis ievainotu sievieti.
Sabiedrība
Šodien 11:52
VIDEO. Negadījums Iecavas pusē: pēc avārijas mīklaini pazudis BMW vadītājs, sadragātajā auto pametot ievainotu sievieti
Ceturtdien, 23. oktobra pēcpusdienā uz Bauskas šosejas, netālu no Iecavas, notikusi nopietna avārija, kurā iesaistīts “BMW” un kravas automašīna.
Negadījumā cietusi vieglā auto pasažiere, kura ar dažādiem savainojumiem, taču stabilā stāvoklī, nogādāta slimnīcā, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Aculiecinieki stāsta, ka BMW vadītājs uzreiz pēc sadursmes pametis notikuma vietu, atstājot ievainoto sievieti automašīnā.
“Mēs mašīnai durvis dabūjām vaļā un tad gaidījām, kad ‘ātrie’ atbrauks. Sieviete ir cietusi,” sacīja viens no notikuma lieciniekiem.
Negadījuma vietā satiksme bija stipri apgrūtināta – vienu no joslām nobloķēja sašķaidītais BMW, bet nedaudz tālāk kravas auto.
Sastrēgums veidojās vairāku kilometru garumā abos virzienos – gan uz Rīgu, gan Bausku.
Policija turpina noskaidrot avārijas apstākļus un meklē no notikuma vietas aizbēgušo vadītāju.