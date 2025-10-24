Ventspilī par vienu miljonu eiro tiks rekonstruēts stadions
Ventspilī par 1 084 265 eiro tiks atjaunots Olimpiskā centra “Ventspils” stadiona segums un tiks rekonstruēta tā pamatne.
Stadiona rekonstrukcijas darbus veiks SIA “CTB”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Firma L4’’, bet stadiona rekonstrukcijas projektu ir izstrādājusi SIA “5.IELA”. Būvdarbu laikā paredzēts demontēt esošo stadiona segumu un tā pamatni, izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu un jaunus vieglatlētikas sektorus ar starptautiskiem standartiem atbilstošu sporta segumu.
Būvniecības darbi tiks uzsākti jau šomēnes un tos paredzēts pabeigt līdz 2026. gada 31. augustam. Kopējās būvniecības darbu izmaksas ir 1 084 265 EUR. Lai segtu stadiona rekonstrukcijas izmaksas, Olimpiskajam centram “Ventspils” bija nepieciešams piesaistīt kredītresursus, tādēļ Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir piešķīrusi pašvaldības galvojumu proporcionāli pašvaldības kapitāla daļām SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, tas ir 53% no kopējās plānotās aizņēmuma summas jeb 571 234 EUR apmērā.
Stadiona seguma rekonstrukcija nepieciešama, lai stadionā varētu uzņemt starptautiska līmeņa sacensības un nodrošināt kvalitatīvus un drošus treniņus. Esošā stadiona seguma izbūve tika veikta 1993.gadā, bet 2003. un 2014. gadā veikta seguma virskārtas atjaunošana.