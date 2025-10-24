Šodien Rīgā notiks evakuācijas mācības
Šodien Rīgas 9. vidusskolā, Stāmerienas ielā 8, notiks Latvijas Sarkanā Krusta rīkotas evakuācijas mācības, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Mācību laikā tiks veikta praktiska evakuācijas centra atvēršanas simulācija un dalībniekiem būs iespēja iejusties reālā situācijā - laikapstākļu radītas ārkārtas situācijas dēļ pamest mājvietu un doties uz pašvaldības nodrošinātu drošu patvērumu.
Iedzīvotājiem iepriekš bija iespēja pieteikties šīm mācībām, lai iegūtu praktisku pieredzi evakuācijā.
Mācības tiek rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.
Evakuācijas process tiks organizēts no diviem pulcēšanās punktiem - Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas Arkādijas vidusskolas.
No šiem punktiem dalībniekiem tiks nodrošināts transports uz evakuācijas centru - Rīgas 9. vidusskolu.
Mācības notiks līdz 25. oktobra plkst. 10.
Evakuācijas centrā būs nodrošināta ēdināšana un nepieciešamais aprīkojums nakšņošanai. Dalībniekiem būs iespēja atsvaidzināt zināšanas par pirmo palīdzību un sagatavot savu "72 stundu somu", kas noder ārkārtas situācijās.