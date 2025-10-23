Eksperts atklāj iespējamo iemeslu, kāpēc Trampa un Putina tikšanās nenotika
Iecerētā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Budapeštā nenotika, jo tās norise Eiropas teritorijā būtu demonstrējusi starptautisko likumu vājumu un Eiropas Savienības (ES) sankciju neefektivitāti, pieļāva politikas zinātnes doktors un ASV politikas vērotājs Mārtiņš Hiršs.
Viņš norādīja, ka precīzi iemesli pagaidām nav zināmi, taču viens no skaidrojumiem varētu būt, ka pagājušās nedēļas telefonsarunā Putins "apspēlējis Trampu vienos vārtos". Hirša ieskatā tikšanās Ungārijā demonstrētu Starptautiskās Krimināltiesas aresta ordera neefektivitāti, ja Putins ierastos un netiktu aizturēts, kā arī parādītu, ka ES sankcijas pret Krieviju nestrādā, jo ES ir aizliegusi Krievijas lidaparātiem ielidot Eiropas teritorijā.
Pēc viņa domām, šāda tikšanās arī normalizētu Putina lomu pasaulē pēc iebrukuma Ukrainā, jo "tas parādītu, ka Rietumu līderi viņu atkal iekļauj Rietumu pasaules kārtībā". Hiršs uzsvēra, ka, visticamāk, Eiropas līderi nedēļas nogalē izmantojuši dažādus spiediena mehānismus, lai tikšanās Eiropas teritorijā nenotiktu.
Kā otru iespējamo iemeslu eksperts minēja Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanos, pēc kuras Ukrainas puse nav piekritusi Trampa priekšlikumam par atteikšanos no Donbasa. Pēc Hirša teiktā, līdz ar to Trampam nav pamata tikties ar Putinu, jo šī tikšanās beigtos bez rezultāta, un Tramps nevar atļauties izskatīties kā zaudētājs.
Hiršs norādīja, ka Tramps vēlas saglabāt uzvarētāja tēlu un izvairās no situācijām, kurās varētu tikt kritizēts par vājumu. Vienlaikus viņš atzina, ka ASV paziņojums par sankcijām pret Krievijas naftas kompānijām "Rosņeftj" un "Lukoil", sekundārām sankcijām Ķīnas un Indijas uzņēmumiem, kas iepērk Krievijas naftu un gāzi, ir pozitīvs signāls, tomēr "ar Trampu nekad nevar zināt, vai tas tiks īstenots praksē".
Taujāts, vai ASV varētu atteikties no vidutāja lomas, vai arī Tramps turpinās centienus Nobela Miera prēmijas dēļ, eksperts skaidroja, ka Tramps var cīnīties, taču ir jāņem vērā ģeopolitiskā realitāte - ASV un Tramps nav visvareni, un par mieru var vienoties tikai Ukraina un Krievija.
Pēc Hirša teiktā, Krievija negrib mieru Ukrainā, uzskatot, ka laiks ir tās pusē un cilvēku zaudējumi nav šķērslis, jo ilgtermiņā Ukraina būs spiesta piekāpties, bet Rietumi sašķelsies. Viņš piebilda, ka diktatoru prioritāte ir vara - neskatoties uz problēmām ekonomikā un sabiedrības neapmierinātību, nav garantiju, ka sankcijas liks Krievijai mainīt ārpolitikas kursu.
Viņš uzsvēra, ka Putins, būdams pie varas, var ieviest pilnīgi totalitāru un brutālu režīmu, jo viņš un viņam pietuvinātie dzīvo labi, pat ja valstij klājas slikti. Eksperts norādīja, ka Krievijā nav svarīgas iedzīvotāju intereses, tās vadībai ir būtiska elites politiskā un ekonomiskā bagātināšana. Viņš secināja, ka to var izdarīt arī tad, ja Krievijā ir pilnīga informācijas kontrole un iedzīvotājiem nav nekāda teikšana, jo valsts, kura negrib pakļauties Rietumu spiedienam, tāpat var daudz panākt.
ASV prezidents trešdien paziņoja, ka ir atcēlis plānotu tikšanos ar Putinu. Viņaprāt, šāda tikšanās nebūtu pareiza, un Trampam nebija sajūtas, ka "mēs nonāksim tur, kur mums jānonāk".
Tramps 16. oktobrī bija paziņojis, ka drīzumā tiksies ar Putinu Budapeštā. Kā iespējamais tikšanās norises laiks tika minētas divas nedēļas.