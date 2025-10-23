Sieviete dalās satraucošā pieredzē ar “Bolt” vadītāju: “Viņš kliedza man sejā, jo nesasveicinājos”
Sociālajos tīklos izskanējis jauns gadījums par agresīvu “Bolt” taksometra vadītāju, kurš, pēc pasažieres stāstītā, pārtraucis braucienu un sācis kliegt uz viņu, apsūdzot par to, ka viņa “neesot sasveicinājusies”.
Sieviete savā ierakstā apraksta, ka incidenta dienā bija izsaukusi taksometru, lai dotos uz ārsta vizīti. “Iekāpu vecā mašīnā, klusēju, domāju par savām lietām. Vadītājs sāka braukt nepareizā virzienā, tad apstājās, atcēla braucienu un teica: "Jūsu brauciens ir beidzies." Kad jautāju, kāpēc, divi reiz divi izmēra vīrieša masa pagriezās pret mani – seja uzpūtusies, gandrīz zila, acis trakas – un agresīvi iebļāvās: "Tevi sveicināties nemācīja?"," raksta sieviete.
Pasažiere norāda, ka nekavējoties izkāpusi no automašīnas un sazinājusies ar “Bolt” klientu atbalstu. Tomēr, pēc viņas teiktā, uzņēmuma reakcija bijusi formāla. “Man atvainojās un teica, ka šis vadītājs vairs nevarēs pieņemt manus izsaukumus. Kad jautāju, vai viņš turpina strādāt uzņēmumā, atbilde bija, ka informāciju nevar sniegt, jo to neļauj konfidencialitātes politika,” raksta sieviete.
Viņa pauž satraukumu, ka uzņēmums, aizbildinoties ar datu aizsardzību, nesniedz garantiju, ka agresīvais vadītājs ir atstādināts: “Ja viņš tā rīkojās ar mani, kas notiks, ja nākamreiz viņš satiks citu sievieti, kura "nepareizi sasveicinās"?”
“Bolt” līdz šim publiski nav sniedzis komentāru par konkrēto gadījumu, taču uzņēmums iepriekš ir norādījis, ka katra sūdzība par vadītāja agresīvu uzvedību tiek izvērtēta, un pārkāpumu gadījumā sadarbība ar šo vadītāju tiek pārtraukta.