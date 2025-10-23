Austrumu slimnīcā uzņemti vēl 30 smagi cietušie karavīri no Ukrainas
Šodien Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) sadarbībā ar labdarības projektu "M-Help.com" uzņēma vēl 30 Krievijas sāktajā karā Ukrainā smagi cietušos karavīrus, informēja slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece.
Pacientus RAKUS uzņēma multidisciplināra mediķu komanda - dažādu specialitāšu ārsti un aprūpes personāls no Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK).
Visiem pacientiem, kas ieradās no Ukrainas, slimnīcā veica vispusīgu veselības stāvokļa novērtēšanu, tajā skaitā dažādus laboratoriskos izmeklējumus, tostarp, lai testētu multirezistento infekciju iespējamo klātbūtni, jo kara apstākļos tās strauji uzliesmo un izplatās.
Vairākiem cietušajiem Neatliekamās radioloģijas nodaļas speciālisti veica papildu radioloģiskos izmeklējumus ievainojumu stāvokļa precizēšanai.
Pēc izmeklējumu veikšanas NMPUK atkarībā no traumu seku specifikas dosies uz citām Latvijas ārstniecības iestādēm. Plānots, ka 24 pacienti tiks pārvesti uz rehabilitācijas centru "Jaunķemeri", trīs pacientus pārvedīs uz Nacionālo rehabilitācijas centru "Vaivari" un trīs - uz rehabilitācijas centru "Līgatne".
Karā cietušo pacientu ārstēšana Austrumu slimnīcā tiek īstenota kā kopdarbs, kurā iesaistās daudzu profilu ārsti - traumatologi, ķirurgi, mikroķirurgi, infektologi, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, radiologi un laboratorijas speciālisti, skaidro slimnīcā.
Ukrainas karā cietušie pacienti uz Austrumu slimnīcu tiek atgādāti, pateicoties labdarības projekta "M-Help.com" dibinātāju Arvja Reketa un Mārtiņa Medinieka privātai iniciatīvai. Savukārt Georgija Logvinska labdarības fonds, kas darbojas Ukrainā, ir aprīkojis un pārbūvējis autobusu, ar kuru tiek nodrošināta šo pacientu transportēšana.