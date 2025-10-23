Skinhediem nepatika baltās kurpju šņores ... Pabeigta izmeklēšana Merķeļa ielā notikušās pusaudža aplaupīšanas lietā
Valsts policija nosūtījusi prokuratūrai kriminālprocesu, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret trīs skinhedu subkultūras pārstāvjiem saistībā ar Rīgas centrā personu grupā izdarītu laupīšanu. Proti, šā gada janvārī divi aizdomās turētie uz ielas aplaupījuši tobrīd 16 gadus vecu jaunieti, kamēr trešais video zvana laikā uzkūdījis izdarīt šo noziegumu.
Šā gada februārī Valsts policijā vērsās nepilngadīgs jaunietis, kurš ziņoja, ka apmēram pirms mēneša uz ielas Rīgā, Merķeļa ielā, ticis aplaupīts. Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes policisti noskaidroja, ka šā gada 8. janvārī pie jaunieša uz ielas pienākuši divi nepazīstami puiši, kas pieder pie skinhedu* subkultūras, un izrādījuši nepatiku, ka viņš nēsā baltas apavu šņores. Vēl viena persona kā minētās skinhedu subkultūras grupas līderis noziedzīgu nodarījumu vēroja caur video zvanu un uzkūdīja personas izdarīt laupīšanu, kā arī izteica draudus.
Ciešā sadarbībā ar Valsts drošības dienestu tika noskaidrotas un aizturētas visas trīs iespējamās vainīgās personas. Aizdomās turētie ir dzimuši 2006., 2007. un 2008. gadā, un viens no viņiem jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Policisti neatliekamības kārtībā veica kratīšanas divu aizturēto personu dzīvesvietās.
Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā divas personas atzītas par aizdomās turētajām saskaņā ar Krimināllikuma 176. panta otro daļu – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Tāpat viena persona atzīta par aizdomās turēto saskaņā ar Krimināllikuma 20. panta trešo daļu un Krimināllikuma 176. panta otro daļu – par uzkūdīšanu izdarīt laupīšanu personu grupā.
Par šādu noziegumu aizdomās turētās personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
8. oktobrī tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa materiālu nodošanu prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret aizdomās turētajām trīs personām.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Skūtgalvji jeb skinhedi, saīsinājumā arī vienkārši skini, ir subkultūra. Subkultūra ir samērā pastāvīga garīgo un materiālo vērtību sistēma kādas kultūras ietvaros, kas dažkārt izveidojusies kā pretnostatījums sabiedrības valdošajai kultūrai un ko vairākums uzskata par mazvērtīgāku vai par kaitīgu. Subkultūras sekotāji savu piederību parasti apliecina ar noteiktu stilu – apģērbā, uzvedībā un valodā. Skinhedu subkultūra iedalās sīkākos virzienos, kas atšķiras pēc saviem uzskatiem par atsevišķām tēmām.