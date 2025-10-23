Grādīgie dzērieni un nauda - Jelgavas novadā šādi nopirktas četru vēlētāju balsis
Četri vēlētāji šogad pašvaldību vēlēšanās kādā no Jelgavas novada pagastiem uzpirkti ar alkoholu un skaidru naudu, noskaidroja aģentūra LETA. Jau vēstīts, ka Valsts drošības dienests (VDD) 1. oktobrī rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās vienā no Jelgavas novada pagastiem.
Atklājot nedaudz vairāk nekā VDD preses paziņojumā pausto, prokuratūrā aģentūrai LETA pastāstīja, ka saskaņā ar apsūdzību persona četru vēlētāju gribu ietekmējusi, lietojot uzpirkšanu, proti, trīs vēlētajiem iedots alkohols, savukārt viena vēlētāja gadījumā - skaidra nauda.
Apsūdzētais pats nebija deputāta amata kandidāts, taču ir radinieks deputāta amata kandidātam.
Šonedēļ apsūdzētajam izsniegta apsūdzība. Savu attieksmi pret viņam izvirzīto apsūdzību viņš uzreiz nepauda, lūdzot laiku, lai to sagatavotu.
Prokuratūrā neatklāja, kura saraksta labā vēlētāju uzpirkšana notikusi. "Daļā par jautājumu saistībā ar to, par kuru politisko partiju (sarakstu) notikusi vēlētāju balsu uzpirkšana, norādāms, ka likumdevējs noteicis kriminālatbildību par prettiesisku apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu, ikvienā gadījumā, tas ir, neatkarīgi no tā, par kuru partiju ietekmētie vēlētāji balsojuši. Tādējādi jautājums par konkrētas politiskās partijas saistību ar noziedzīgo nodarījumu nav nedz izšķirošs, nedz ietekmē notiekošo kriminālprocesu un nevar tikt sīkāk komentēts," norādīja prokuratūrā.
VDD iepriekš informēja, ka persona organizēti ar savu privāto transportlīdzekli nogādāja vēlētājus līdz vēlēšanu iecirknim.
LETA arī ziņoja, ka prokuratūra citā krimināllietā piemērojusi probācijas uzraudzību kādam vīrietim par nobalsošanu citas personas vietā šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās Preiļu novada Riebiņos.
VDD iepriekš no Valsts policijas lietvedībā bija pārņēmis četrus un sācis vienu kriminālprocesu aizdomās par apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt vēlēšanu tiesības.