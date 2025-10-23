22.oktobrī Silakrogā atklāta jauna pump - track trase.
Novadu ziņas
Šodien 14:54
Silakrogā atklāta jauna pump - track trase
Šonedēļ Silakrogā atklāta jauna pump - track trase, kas ir aktīvās atpūtas vieta, kas piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Šī trase ir 5. šāda veida trase novadā, padarot Ropažu novadu par pump -track trašu līderi. Jaunā trase atrodas sportam paredzētajā teritorijā – blakus āra trenažieriem, volejbola un futbola laukumiem. Tā harmoniski iekļaujas esošajā ainavā starp daudzgadīgajiem kokiem, un iespēju robežās tiks saglabāta jau esošā labiekārtotā vide.
Trase ir līdzīga tai, kas jau pieejama pie Zaķumuižas sporta zāles un kuru īpaši iecienījuši bērni un jaunieši, izmantojot to braucieniem ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām.
Pasākuma atklāšanas laikā valdīja sportisks gars, prieks un kustība – pirmie braucēji izmēģināja trasi, dalījās iespaidos un parādīja, cik daudzveidīgi to iespējams izmantot.