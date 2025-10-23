Rīgā rudens lapu savākšanas kampaņas laikā meklēs Spānijas kailgliemežus. Lapas nedrīkst nodot ar šiem kaitēkļiem!
Rīgas pašvaldība no 1. novembra līdz 30. novembrim nodrošinās iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas 34 punktos dažādās pilsētas apkaimēs, bet iedzīvotājiem jāievēro jauns nosacījums - lapās nedrīkst būt Spānijas kailgliemežu, paziņoja Rīgas dome. Lapu nodošana notiks galvenokārt sestdienās un svētdienās, bet atsevišķos punktos arī darba dienās.
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, lapu nodošanas vietu saraksts papildināts ar četrām jaunām vietām - Vienības gatves paralēlo ielu posmā starp Vienības gatvi 120 un 116, pie Ogres ielas 8, apgriešanās apli Laivinieku ielas galā, kā arī Baltās baznīcas un Vecāķu prospekta krustojumu.
Ņemot vērā dažādus apstākļus, vairāki līdzšinējie lapu nodošanas punkti ir slēgti, taču netālu no tiem izveidoti jauni punkti.
Pašvaldībā atgādina, ka lapas nedrīkst atvest vai atstāt ārpus nodošanas punkta darba laika, un tās nevarēs nodot maisos - lapas jāizber izvietotajos konteineros vai speciālajos atkritumu transportlīdzekļos. Tām nedrīkst būt piemaisīti citi atkritumi, un pēc izbēršanas katram iedzīvotājam savi maisi jāpaņem līdzi. Lapu nodošanas punktos nedrīkst vest arī nolietotu sadzīves tehniku, mēbeles, būvgružus vai lapas, kas sajauktas ar sadzīves atkritumiem.
Ņemot vērā Spānijas kailgliemežu straujo izplatību, lapu nodošanā noteikts papildu nosacījums - lapās nedrīkst atrasties Spānijas kailgliemeži. Ja nodošanas brīdī tiks konstatēta to klātbūtne, lapas netiks pieņemtas.
Katrā lapu nodošanas punktā darbus koordinēs Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes darbinieki. Viņi uzraudzīs situāciju nodošanas punktos, organizēs lapu nodošanas procesu, sekos līdzi specializētā atkritumu savākšanas transporta darbam, kā arī iespēju robežās sniegs atbalstu iedzīvotājiem - īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Lapu nodošanas punktos pastiprināti patrulēs Rīgas pašvaldības policija, lai novērstu vai ierobežotu nesankcionētu atkritumu izmešanu.
2024. gadā iedzīvotāji šādā veidā nodeva 3301 tonnu lapu, savukārt 2023. gadā - 2769 tonnas.