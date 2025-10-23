Rīgā atņemtas tiesības vairākiem autovadītājiem - viens "bembists" pa Dienvidu tiltu traucās ar teju 140 kilometriem stundā. VIDEO
Valsts policija (VP) Rīgā sodījusi vairākus autovadītājus, kuri būtiski pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu.
18. oktobra vakarā policija Rīgā patrulēja Krasta un Ziepniekkalna ielu apkārtnē, kur konstatēja vairākus autovadītājus, kuri apdzīvotā vietā nekaunīgi pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Konstatētie ātruma pārkāpumi bija amplitūdā no 110 līdz pat 144 kilometriem stundā (km/h).
Policija konstatēja kādu "BMW" markas automašīnas vadītāju, kurš pa Dienvidu tiltu atļauto 70 km/h vietā brauca ar 137 km/h. Autovadītājs tika apturēts un viņa piemērots naudas sods 1040 eiro apmērā, kā arī atņemtas autovadīšanas tiesības uz deviņiem mēnešiem.
Ziepniekkalna ielā tika konstatēts vēl kāds automašīnas "BMW" vadītājs, kurš atļauto 50 km/h vietā brauca ar 110 km/h. Arī šis autovadītājs apturēts un viņam bez naudas soda uz sešiem mēnešiem atņemtas autovadīšanas tiesības.
Nedaudz vēlāk atkal uz Dienvidu tilta likumsargi konstatēja "Volvo" markas automašīnas vadītāju, kurš atļauto 70 km/h vietā brauca ar 128 km/h. Vadītājam par pārkāpumu piemērots naudas sods un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.
Krasta ielā, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, policisti pieķēra kādu "BMW" vadītāju, kurš pārvietojās ar 144 km/h. Autovadītājam bez naudas soda 1400 eiro apmērā uz gadu atņemtas tiesības.
Pašā darba dienas izskaņā Valsts policijas darbinieki konstatēja vēl kādu "BMW" markas automašīnas vadītāju, kurš pārvietojās ar 131 km/h vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ie 70 km/h. Arī šim vadītājam piemērots naudas sods un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.