Noskaidrots, kādēļ otrdien tika evakuēta Rīgas Centrālā stacija
Otrdien, 21.oktobrī, plkst. 18.22 Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā atskanēja evakuācijas trauksmes, un Jauns.lv lasītāji ziņoja, ka skaļrunī atskanējuši paziņojumi, ka radusies "ekstremāla situācija". To, kādēļ atskanēja trauksme, Jauns.lv skaidro "Latvijas dzelzceļa" pārstāve Ieva Vidruska.
"21.oktobra vakarā, plkst. 18.22 Rīgas Centrālās dzelzceļa stacija nostrādāja ugunstrauksme un automātiski ieslēdzas evakuācijas izziņošanas sistēma, jo stacijas nomnieka dienesta telpās nostrādāja dūmu un temperatūras detektori," skaidro Vidruska. "Ievērojot ugunsdrošības noteikumus, tika uzsākta pasažieru evakuācija no stacijas. Evakuācijas laikā stacijā tika atskaņoti paziņojumi trīs valodās, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", un paralēli stacijas apmeklētāju un pasažieru plūsmu koordinēja apsardzes darbinieki."
"Vienlaikus apsardzes darbinieks pārbaudīja minētas nomnieka darba telpas un konstatēja, ka iemesls ugunstrauksmes sistēmas aktivācijai bija nomnieka darbinieka neuzmanība uzsildot ēdienu, kas piedega un, intensīvi izdalot dūmus, izraisīja ugunstrauksmi," skaidro Vidrauska.
"Ņemot vērā, ka ugunsgrēka draudi nepastāvēja, ugunsdrošības trauksme un evakuācija tika atcelta plkst. 18.24 un pasažieri varēja atgriezties stacijā. Taču, neskatoties uz telpas vedināšanu, plkst.18:30 sakrājušos dūmu koncentrācija atkārtoti izraisīja ugunstrauksmi un automātiski ieslēdzās evakuācijas izziņošanas sistēma."
"Atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, ugunstrauksmes sistēma automātiski ieslēdz trauksmes signālu un iedarbina evakuācijas izziņošanas sistēmu, ja vienlaicīgi nostrādā dūmu un temperatūras detektori. Pēc atkārtotas ugunstrauksmes sistēmas aktivizācijas un uzsāktās evakuācijas, atkārtoti tika veikta nomnieka dienesta telpu un arī blakus telpu pārbaude un vedināšana. Ap plkst.18:35 ugunstrauksme un evakuācija tika atcelta un ugunstrauksmes sistēma atgriezta dežūras režīmā. Atvainojamies stacijas apmeklētājiem un pasažieriem par radušajām neērtībām."
Jau ziņots, ka otrdien, 21. oktobrī, ap plkst. 18.30 no Rīgas Centrālās stacijas evakuēti cilvēki. Kā norādīja aculiecinieki, skaļrunī atskanējuši paziņojumi, ka radusies "ekstremāla situācija", pēc kā telpā esošie cilvēki to steigšus centās pamest. "Ekstremāla situācija. Personālam un apmeklētājiem. Steidzīgi atstāt telpas atbilstoši evakuācijas plānam. Neizmantojiet liftus vai eskalatorus. Palīdziet apmeklētājiem, kuriem ir grūti pārvietoties. Izpildiet apsardzes personāla prasības un norādījumus," norādīja paziņojums skaļrunī, iedzīvotājiem cenšoties no ēkas izkļūt.
Kā liecina Jauns.lv lasītāja uzņemts video, apmeklētāji izskatījās apjukuši un vairāki tvēra savus tālruņus, lai notiekošo iemūžinātu vai sazinātos ar saviem tuviniekiem. Tāpat notika iedzīvotāju drūzmēšanās ārpus stacijas. "Nevienam nekas paskaidrots netika," norādīja Jauns.lv lasītājs. Valsts policija Jauns.lv skaidroja, ka nebija saņēmusi informāciju par iedzīvotāju evakuāciju, bet uz Rīgas Centrālo staciju tika nosūtīts Valsts policijas norīkojums, lai apsekotu situāciju.