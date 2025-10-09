Koru un ansambļu konkurss “Cēsis” iedibina jaunu Latvijas dziedāšanas svētkus.
Cēsīs aizsākta jauna kormūzikas tradīcija - konkurss “Cēsis”
Nedēļas nogalē, 4. oktobrī, Cēsis kļuva par Latvijas dziedāšanas galvaspilsētu, jo tur notika pirmais koru un vokālo ansambļu konkurss “Cēsis”, kas pulcēja vairāk nekā 1000 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem.
Vokālie ansambļi sacentās Bērzaines pamatskolā, izpildot Matīsa Circeņa jaundarbu “Jau vakar Jāņa bērni”, savukārt kori Vidzemes koncertzālē “Cēsis” godināja Emīlu Dārziņu, kura dzimšanas dienai šogad aprit 150 gadi.
Koru konkursa uzvarētāji:
- Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris “Vivere” (Gints Ceplenieks)
- VEF Kultūras pils jauktais koris “Jasmīnas koris” (Agita Rimšēviča)
- Emīla Dārziņa jauktais koris (Rihards Lapiņš)
- Speciālbalva par labāko E. Dārziņa dziesmas interpretāciju – sieviešu korim “Laiksne” (Ināra Bērziņa).
Vokālo ansambļu konkursa uzvarētāji:
- Varakļānu KC ansamblis “Nona” (Ainārs Kiserovskis)
- Kocēnu KN ansamblis “Imera” (Imants Točs)
- Sieviešu ansamblis “Kodols” (Anna Matveja)
- Speciālbalva par labāko obligātā skaņdarba izpildījumu – “Nona”.
Konkursa žūrijā darbojās vadošie Latvijas diriģenti un mūziķi.
Pasākumu organizēja Cēsu novada Kultūras pārvalde un Cēsu Kultūras centrs, iedibinot jaunu tradīciju, kas turpmāk ik gadu vienos Latvijas korus un ansambļus. Konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs – diriģents Patriks Stepe.