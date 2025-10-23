Ceturtdien gaidāms īslaicīgs lietus
Ceturtdienas rītā Latvijā ir apmākušās debesis, un arī dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē laiks ir apmācies
Ceturtdienas rītā Latvijā ir apmākušās debesis, daudzviet īslaicīgi vai mazliet līst, plašāki un stiprāki nokrišņi ir Kurzemē un Zemgalē, liecina meteoroloģiskā informācija. Gaisa temperatūra no +3..+6 grādiem valsts austrumos līdz +7..+9 grādiem pārējā Latvijā. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Vietām dūmaka. Gaisa kvalitāte galvenokārt laba.
Rīgā apmācies rīts, iespējams neliels lietus. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš pūš ar ātrumu četri metri sekundē, brāzmās līdz deviņiem metriem sekundē. Gaisa temperatūra +7..+8 grādi.
Arī dienas laikā līs
Arī dienas laikā valsts lielākajā daļā brīžiem līs. Vakarā lietus gaidāms tikai Latgalē un vietām Vidzemē, bet Kurzemē var veidoties migla. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra nepārsniegs +6..+11 grādus.
Rīgā debesis būs apmākušās un brīžiem līs, pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +9 grādiem. Laikapstākļus nosaka ciklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1000 hektopaskāliem Kurzemes rietumkrastā līdz 1010 hektopaskāliem Latgales austrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +6,9 grādiem Alūksnē līdz +11,2 grādiem Pāvilostā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. oktobrī bija +31 grāds Spānijā un +32 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -7 grādi Islandē.