Sabiedrība
Šodien 08:36
Rīgas lidostā aizturēts meklēšanā izsludināts pilsonis
Rīgas lidostā aizturēts policijas meklēšanā izsludināts Latvijas pilsonis, kas ieceļoja valstī no Vācijas.
Persona aizturēta un nodota Valsts policijas amatpersonām. Savukārt citos robežkontroles punktos drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā liegta diviem Baltkrievijas, diviem Moldovas un vienam Krievijas pilsonim. Personas atgrieztas uz izceļošanas valstīm.
Aizvadītajā dienā Valsts robežsardze arī novērsusi septiņu cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10 979 cilvēki. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 26 nelegālajiem migrantiem.