Krievijai joprojām pieder ne tikai sanatorijas un savrupmājas, bet arī vēsturiskas ēkas Rīgas centrā
Krievijas Federācijai un Baltkrievijai vēl joprojām pieder desmitiem īpašumu Latvijā, tostarp sanatorijas, dzīvokļi un vēsturiskas ēkas. Maskavas nams ir vienīgais īpašums, ko valsts līdz šim ir konfiscējusi, un izsolēs to vēl nav izdevies pārdot.
Minētajām valstīm pieder vairāki desmiti īpašumu ne tikai Rīgā, bet arī Jūrmalā, Daugavpilī un Liepājā, turklāt šie īpašumi neaprobežojas tikai ar vēstniecību un konsulātu ēkām, ziņo portāls "Delfi.lv".
Līdz šim vienīgais īpašums, ko Latvija drošības apsvērumu dēļ ir pārņēmusi, ir tā sauktais Maskavas nams. Saeima 2024. gada janvārī pieņēma lēmumu atsavināt ēku, pārdot to izsolē un novirzīt no ēkas pārdošanas gūtos ieņēmumus Ukrainas atbalstam. Šoruden valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīkoja savu piekto Maskavas nama izsoli, taču tas nenesa panākumus. Piektajā izsolē sākumcena tika noteikta 2,142 miljonu eiro apmērā.
Pārējos īpašumus — 16 Krievijas un 15 Baltkrievijas — var iedalīt sekojošās grupās: vēstniecību ēkas Rīgā, konsulāta ēka Daugavpilī, sanatorijas un kūrorta komplekss ar palīgtelpām Jūrmalā, ēkas galvaspilsētas centrā un Daugavpilī, kā arī atsevišķi dzīvokļi Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī.
Lielākie Krievijai un Baltkrievijai piederošie īpašumi ir sanatorija "Dzintarkrasts" jeb "Jantarnij Bereg" Jaunķemeros un sanatorija "Baltkrievija" Bulduros. Tomēr, iespējams, finansiālajā ziņā vērtīgākas ir Krievijai piederošās vēsturiskās ēkas Rīgas centrā, tostarp tās, kas atrodas Alberta ielā, kas ir pazīstamas kā jūgendstila arhitektūras pieminekļi. Kā ziņo medijs, Krievijas Federācijai pieder ēkas Alberta ielā 3 un 5. Tāpat Krievijas Federācijai pieder ēka Andreja Pumpura ielā 1, kas izmantota vēstniecības vajadzībām. Pati vēstniecības ēka atrodas Ukrainas neatkarības ielā 2.
Tikmēr Baltkrievijai pieder divi īpašumi Rīgā: vēstniecības ēka Jēzusbaznīcas ielā un liela savrupmāja Mežaparkā. Abi īpašumi tika nodoti Baltkrievijai 20. gs. deviņdesmitajos gados. Savrupmāja Ernsta Bergmaņa ielā 7 ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis.