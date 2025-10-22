Rīgā līdz 2030. gadam cer samazināt gaisu piesārņojošo automašīnu skaitu un vecināt sabiedriskā transporta pieejamību
Lai uzlabotu gaisa kvalitāti galvaspilsētā, Rīgas dome līdz 2030. gadam plāno samazināt gaisu piesārņojošo automašīnu skaitu, veicināt sabiedriskā transporta pieejamību un modernizēt apkures iekārtas, kā arī attīstīt prāmju satiksmi kravu pārvadājumiem starp Daugavas labo un kreiso pusi, liecina Rīgas domes sagatavotā gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2026.-2030. gadam.
Programma nodota sabiedriskajai apspriešanai, un rīdzinieki līdz 10. novembrim aicināti paust savus viedokļus un ieteikumus.
Programma paredz vairākus rīcības virzienus, piemēram, plānots noteikt zemās emisijas zonas ar ierobežotu iebraukšanu, kā arī attīstīt stāvparkus Rīgas teritorijā un apkārtējo pašvaldību teritorijās.
Tāpat plānota pakāpeniska publiskā transporta un taksometru pāreja uz elektriskām automašīnām, paredzot, ka līdz 2030. gadam šādas automašīnas sasniegs 15% no kopējā autoparka.
Plānots arī veicināt komercpārvadājumu pāreju uz bezemisiju autoparku. Ar informatīvām kampaņām plānots mudināt privāto sektoru pieslēgties centralizētai apkurei vai citiem bezemisiju risinājumiem.
Programmu pēc Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma izstrādāja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".
Ar programmu var iepazīties Rīgas pašvaldības mājaslapā sadaļā "Publiskās apspriešanas".
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 3. novembrī plkst. 17.30-19.30 Rātslaukumā 1, Rīgas domes ēkas Portretu zālē.
Sanāksmē būs iespējams piedalīties arī attālināti - reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsūtīts uzaicinājums un saite uz attālināto sanāksmi.
Pateicoties dažādiem pasākumiem - agrākai smilšu savākšanai, ielu mitrajai uzkopšanai un dubultai virsmas apstrādei grants ielās, pēdējo gadu laikā galvaspilsētā samazinājies putekļu piesārņojums, tomēr Rīgā joprojām ir situācijas, kad gaisa kvalitātes normatīvi vai vērtību sliekšņi tiek pārsniegti, un jaunā programma ļaus virzīties uz neatliekamu normatīvo prasību ievērošanu un veselības un vides aizsardzību pilsētā, norāda domē.
Tā arī veicina ilgtspējīgu pilsētvidi, samazinot iedzīvotāju pakļaušanu piesārņotam gaisam, kā arī uzlabojot pilsētas dzīves kvalitāti un pievilcību.