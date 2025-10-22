Ministru prezidente Evika Siliņa.
Šodien 15:56
Evika Siliņa: Latvija daudz iegūst no dalības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā
Latvija daudz iegūst no dalības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), ieviešot labas pārmaiņas izglītībā, ekonomikā, digitālajā attīstībā un citās jomās, trešdien pēc tikšanās ar OECD ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Premjere ar OECD ģenerālsekretāru pārrunāja, kā vēl mazināt birokrātiju un īstenot OECD rekomendācijas, lai valsts pārvalde kļūtu mūsdienīgāka un efektīvāka.
Siliņa sarunā arī apliecināja Latvijas stingro atbalstu Ukrainai tās ceļā uz dalību OECD.
OECD ir 1961. gadā dibināta starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 38 pasaules attīstītākās valstis, tai skaitā arī 22 Eiropas Savienības dalībvalstis. Latvija oficiāli kļuva par OECD 35.dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā.