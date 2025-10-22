Rihards Kozlovskis par soda piemērošanu tiktokerim: "Gaidīšu dienesta pārbaudes rezultātus"
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) gaidīs dienesta pārbaudes rezultātus par kādam satīras video autoram piemēroto sodu.
Kozlovskis aģentūrai teica, ka Valsts policija (VP) ir atzinusi savu kļūdu, turklāt papildus tiek veikta dienesta pārbaude, lai varētu saprast, kā šī kļūda varēja izveidoties. Tāpat personai tiks atlīdzināti izdevumi.
"Gaidīšu dienesta pārbaudes beigas, lai varētu saprast, vai nepieciešamas izmaiņas procedūrās, lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos vai arī tas ir uzskatāms kā atsevišķs gadījums, ko kļūdas pēc pieļāvusi amatpersona. Rezonanse bijusi un es arī varu tikai atvainoties," uzsvēra ministrs.
Kā vēstīts, video autors Kristaps Bičkausks sociālajos medijos atklāja, ka pirms gada ir publiskojis video, kurā ir sarkastiski aprakstījis Gulaga nometnes, tādējādi reaģējot uz Krievijas īstenotās politikas atbalstītāju komentāriem. Šogad viņš atklājis, ka viņam ir piemērots sods par PSRS slavināšanu, no bankas konta atskaitot 350 eiro.
Reaģējot uz sociālajos medijos izskanējušām ziņām par piemēroto sodu saistībā ar satīras video, izvērtējot par to pieejamo informāciju un apstākļus, VP ir konstatējusi, ka konkrētais lēmums ir pieņemts pārsteidzīgi. Policija norāda, ka lieta izskatīta procesuāli pareizi, bet neiedziļinoties apstākļu kopumā.
VP atzīst, ka sods ir piemērots nepamatoti un šis lēmums tiks atcelts, kā arī tiks atlīdzināti radušies izdevumi. Savukārt policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, un turpinās apstākļu noskaidrošana.
Policija gan aicina iedzīvotājus pārliecināties, ka viņu kontaktinformācija ir aktuāla un pieejama, lai nepieciešamības gadījumā iestādes varētu sazināties un noskaidrot radušos jautājumus, kā tas varēja notikt šajā gadījumā, kad persona tika informēta, bet sūtījumi uz norādīto deklarēto dzīvesvietas adresi personu nesasniedza.