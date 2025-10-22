Ceturtdien Latvijā palaikam līs
Ceturtdien Latvijā palaikam gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi būs gan naktī, gan dienā. Vietām gaidāma arī dūmaka. Debesis būs apmākušās.

Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem un dienā sasniegs +6..+11 grādus.

Rīgā ceturtdien gaidāms pelēks un lietains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un +9 grādi dienā.

