Nēģu zveja Salacā un Svētupē ir iekļauta Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Nacionālā kultūras centra svinīgā ceremonija, kurā apliecinājuma raksti tika pasniegti sešām jaunām nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām, kas šogad iekļautas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Starp apbalvotajām tradīcijām bija arī “Nēģu zveja Salacā un Svētupē”, kuru pieteica biedrība “Salacgrīvas nēģi”. Apliecinājumu biedrībai svinīgi pasniedza UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, uzsverot, ka šī tradīcija simboliski savienojas ar Vidzemes lībisko kultūrtelpu, kuras neatņemama sastāvdaļa ir upes – Salaca un Svētupe.
Biedrību “Salacgrīvas nēģi” sveica arī Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Ģirts Vilciņš, paužot gandarījumu par senā amata – nēģu zvejas – atzīšanu kā nozīmīgu kultūras vērtību. Šis novērtējums ne vien stiprina tradīcijas dzīvotspēju un turpinājumu, bet arī izceļ tās nozīmi gan novada mērogā, gan nacionālā līmenī.
Kultūras ministre Agnese Lāce sveica sanākušos un akcentēja kopienu nozīmi tradīciju dzīvotspējā: “Nemateriālā kultūras mantojuma bagātība ir tradīcijās, kas sakņojas kopā būšanā. Tas ir stāsts par to, kā dzīvojam viens otram līdzās, kā stiprinām Latviju caur sadarbību, kopienas spēku un līdzāspastāvēšanu.”